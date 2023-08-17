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Зібрав речі та втік з України: клуб УПЛ після обстрілу залишився без легіонера

17 серпня 2023 11:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зібрав речі та втік з України: клуб УПЛ після обстрілу залишився без легіонера
Дієго Каріока. Фото: "Колос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Колосі" з'явилася кадрова втрата в особі одного із легіонерів. Футболіст зібрав речі та залишив клуб.

Йдеться про бразильського легіонера, повідомило Джерело.

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Злякався обстрілу

Джерела повідомили, що після чергового обстрілу України бразильський лівий вінгер Дієго Каріока зібрав речі та виїхав із України. Наразі невідомо, де він і що з ним.

Зазначимо, що за контрактом Каріока до 30 червня 2024 року залишається гравцем "Колоса".

Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро.

Після початку повномасштабного вторгнення Каріока скористався анексом ФІФА і пішов у безплатну оренду в "Ягеллонію", "Залаегерсег" та "Сумгаїт".

У "Колосі" після переходу в липні 2021 року футболіст провів лише 11 матчів і забив у них один м'яч. В УПЛ футболіст перебрався з чемпіонату Білорусі, де виступав за "Вітебськ" та "Солегорськ".

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