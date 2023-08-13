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"Черноморец" и "Колос" побеждают дома, а "Рух" — на выезде

13 августа 2023 12:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Черноморец" и "Колос" побеждают дома, а "Рух" — на выезде
Одесситы одержали вторую победу в УПЛ. Фото: ФК "Черноморец"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Третий тур УПЛ в субботу подарил 3 интересных матча. В двоих победу отпраздновали хозяева — "Черноморец" был сильнее "Оболони", а "Колос" одолел "Верес". В третьем матче "Рух" победил на выезде новичка "Полесье".

Обзор субботних матчей УПЛ в материале Новини.LIVE.

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"Моряки" начали активнее и могли забивать в самом дебюте, но нигериец Иеде пробил мимо дальней стойки. А на 14-й минуте счет в игре был открыт. Подача с углового с правого фланга завершилась ударом головой от Штогрина, с которым с трудом справился Федоровский, после чего Васильев расстрелял ворота на добивании.

А во второй половине было 3 красных карточки. Первая из них на 47-й минуте у Карася очень усложнила задачу "Оболони" отыграться. Как итог на 62 минуте Кузык пробил с левого фланга штрафной, Федоровский потащил, а на добивании первым был тот же Иеде.

На 72 минуте было уже изъятие у хозяев. Кузык в центре поля на вторую желтую отмахнулся от Лукьянчука, а уже на 78 Салюк потерял контроль над мячом возле собственного штрафного, после чего лишь "фолом последней надежды" остановил обокравшего его соперника. Но реализовать ситуационное преимущество у "пивоваров" так и не получилось.

Черноморец — Оболонь — 2:0
Голы: Васильев, 14, Иеде, 62

Черноморец: Шевченко – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Кузык, Шпорн, Васильев – Штогрин (Грисьо, 88), Иеде (Хадида, 63), Бойчук (Авагимян, 46).

Оболонь: Федоровский – Осман, Карась, Приймак, Фатеев – Черненко, Мороз, Слободян (Лукьянчук, 52) – Мединский (Нагиев, 68), Краснопир (Тарануха, 63), Прокопенко (Чернов, 52).

Предупреждения: Брагару, Кузык - Карась
На 47-й минуте был удален Данило Карась (Оболонь) (второе предупреждение).

На 72-й минуте был удален Орест Кузык (Черноморец) (второе предупреждение).

На 78-й минуте был удален Владимир Салюк (Черноморец) (грубое нарушение).

"Колос" выходит на второе место

"Колосу" победу принесли забитые мячи в исполнении Дениса Безбородько и Ореховского. Первый отличился по передаче Павла. Затем в середине второго тайма сам Ориховский реализовал пенальти и удвоил преимущество команды Ярослава Вишняка.

Таким образом Колос набрал семь очков после трех туров и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. У Вереса один балл после трех встреч и 12 строчка.

Колос — Верес — 2:0
Голы: Безбородько, 24, Ореховский, 71 (с пенальти).

Колосс: Фесюн - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич - Богданов (Болбат, 81), Ореховский - Мякушко (Ильин, 68), Великан (Демченко, 53), Безбородько (Салабай, 81).

Вереск: Паст - Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман (Шестаков, 73) - Дахновский (Балан, 11), Кучеров - В. Шарай, Яго (Кучеренко, 73), Близниченко (Гайдучик, 73) - Марусич (Гагун, 81) .

Предупреждения: Золотов, Бурда, Безбородько, Великан, Мякушко - Яго, Гакман.

Драматическая концовка "Рух"

"Рух" вырвало победу в самой концовке в противостоянии с "Полесьем". По ударам и владению мяча было преимущество у хозяев. 11:7 и из них 6:4 в творение.

Но в футбол играет не статистика. На 90-й минуте Климчук загрузил перевод на правый угол вратарского, где Квасница взлету положил мяч между стойкой и вратарем.

Полесье — Рух — 0:1

Гол: Квасница, 90

Полесья: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Крушинский (Янаков, 70), Шабанов, Смоляков – Назаренко (Казак, 63), Мустафаев (Танковский, 46), Огиря, Макуана – Будковский.

Движение: Ледвой – Сыч, Слюбик, Дидик, Роман – Сапуга, Эдсон, Притула – Теслюк (Квасница, 56), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич, 56).

Предупреждение: Назаренко - Роман, Сапуга

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