"Чорноморець" та "Колос" перемагають вдома, а "Рух" — на виїзді

Одесити здобулу другу перемогу в УПЛ. Фото: ФК "Чорноморець"

Третій тур УПЛ в суботу подарував 3 цікавих матчі. У двох перемогу відсвяткували господарі – “Чорноморець” був сильніший за “Оболонь”, а “Колос” здолав “Верес”. В третьому матчі “Рух” переміг на виїзді новачка “Полісся”.

Огляд суботніх матчів УПЛ в матеріалі Новини.LIVE

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"Моряки" почали активніше та могли забивати в самому дебюті, але нігерієць Ієде пробив повз дальню стійку. А на 14 хвилині рахунок у грі було відкрито. Подача з кутового з правого флангу завершилась ударом головою від Штогріна, із яким ледве впорався Федорівський, після чого Васильєв розстріляв ворота на добиванні.

А в другій половині було 3 червоні картки. Перша з них на 47-й хвилині у Карася дуже ускладнила завдання “Оболоні” відігратись. Як підсумок на 62 хвилині Кузик пробив із лівого флангу штрафного, Федорівський потягнув, а на добиванні першим був той самий Ієде.

На 72 хвилині було вже вилучення у господарів. Кузик у центрі поля на другу жовту відмахнувся від Лук’янчука, а вже на 78 Салюк утратив контроль над м’ячем біля власного штрафного, після чого лише "фолом останньої надії" зупинив суперника, який його обікрав. Але реалізувати ситуаційну перевагу в "пивоварів" так і не вийшло.

Чорноморець — Оболонь — 2:0

Голи: Васильєв, 14, Ієде, 62



Чорноморець: Шевченко — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Шпорн, Васильєв — Штогрін (Грисьо, 88), Ієде (Хадіда, 63), Бойчук (Авагімян, 46).



Оболонь: Федорівський — Осман, Карась, Приймак, Фатєєв — Черненко, Мороз, Слободян (Лук’янчук, 52) — Мединський (Нагієв, 68), Краснопір (Тарануха, 63), Прокопенко (Чернов, 52).



Попередження: Брагару, Кузик — Карась

На 47-й хвилині був вилучений Данило Карась (Оболонь) (друге попередження).

На 72-й хвилині був вилучений Орест Кузик (Чорноморець) (друге попередження).

На 78-й хвилині був вилучений Володимир Салюк (Чорноморець) (грубе порушення).

"Колос" виходить на друге місце

"Колосу" перемогу принесли забиті м'ячі у виконанні Дениса Безбородька та Оріховського. Перший відзначився з передачі Павла. Потім у середині другого тайму сам Оріховський реалізував пенальті та подвоїв перевагу команди Ярослава Вишняка.

Таким чином, Колос набрав сім очок після трьох турів та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ. У Вереса один бал після трьох зустрічей та 12 рядок.

Колос — Верес — 2:0

Голи: Безбородько, 24, Оріховський, 71 (з пенальті).

Колос: Фесюн — Цуріков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич — Богданов (Болбат, 81), Оріховський — Мякушко (Ільїн, 68), Велетень (Демченко, 53), Безбородько (Салабай, 81).

Верес: Паст — Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман (Шестаков, 73) — Дахновський (Балан, 11), Кучеров — В. Шарай, Яго (Кучеренко, 73), Блізніченко (Гайдучик, 73) — Марусич (Гагун, 81).

Попередження: Золотов, Бурда, Безбородько, Велетень, Мякушко — Яго, Гакман.

Драматична кінцівка "Руха"

"Рух" вирвав перемогу у самій кінцівці у протистоянні із "Поліссям". По ударах та володінні м’ячу була перевага у господарів. 11:7 та з них 6:4 у ствір.

Але у футбол грає не статистика. На 90-й хвилині Климчук завантажив переведення на правий кут воротарського, де Квасниця зльоту поклав м’яч поміж стійкою та воротарем.

Полісся — Рух — 0:1

Гол: Квасниця, 90

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинський (Янаков, 70), Шабанов, Смоляков — Назаренко (Козак, 63), Мустафаєв (Танковський, 46), Огіря, Макуана — Будківський.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк (Квасниця, 56), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 56).

Попередження: Назаренко — Роман, Сапуга

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