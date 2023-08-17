Собрал вещи и убежал из Украины: клуб УПЛ после обстрела остался без легионера

Диего Кариока. Фото: "Колос"

В "Колосе" появилась кадровая потеря в лице одного из легионеров. Футболист собрал вещи и покинул клуб.

Речь идет о бразильском легионере, сообщил Источник.

Читайте также:

Колос после трех сыгранных туров УПЛ занимает второе место, имея в активе семь очков.

Испугался обстрела

Источники сообщили, что после очередного обстрела Украины бразильский левый вингер Диего Кариока собрал вещи и выехал из Украины. На текущий момент неизвестно где он и что с ним.

Отметим, что по контракту Кариока до 30 июня 2024 года остается игроком "Колоса".

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

После начала полномасштабного вторжения Кариока воспользовался аннексом ФИФА и уходил в бесплатную аренду в "Ягеллонию", "Залаэгерсег" и "Сумгаит".

В "Колосе" после перехода в июле 2021 года футболист провел всего 11 матчей и забил в них один мяч. В УПЛ футболист перебрался из чемпионата Беларуси, где выступал за "Витебск" и "Солегорск".

Напомним, Мирча Луческу может получить звездного игрока, за которого заплатят большие деньги.

"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь.

Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.

Судьба Суперкубка УЕФА между "Манчестер сити" и "Севильей" решилась в серии пенальти.

"Фанатский спецназ Эспаньола" российских болельщиков уничтожен под Бахмутом.