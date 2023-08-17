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Собрал вещи и убежал из Украины: клуб УПЛ после обстрела остался без легионера

17 августа 2023 11:12
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Агабекян Карен
редактор
Собрал вещи и убежал из Украины: клуб УПЛ после обстрела остался без легионера
Диего Кариока. Фото: "Колос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В "Колосе" появилась кадровая потеря в лице одного из легионеров. Футболист собрал вещи и покинул клуб.

Речь идет о бразильском легионере, сообщил Источник.

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Испугался обстрела

Источники сообщили, что после очередного обстрела Украины бразильский левый вингер Диего Кариока собрал вещи и выехал из Украины. На текущий момент неизвестно где он и что с ним.

Отметим, что по контракту Кариока до 30 июня 2024 года остается игроком "Колоса".

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

После начала полномасштабного вторжения Кариока воспользовался аннексом ФИФА и уходил в бесплатную аренду в "Ягеллонию", "Залаэгерсег" и "Сумгаит".

В "Колосе" после перехода в июле 2021 года футболист провел всего 11 матчей и забил в них один мяч. В УПЛ футболист перебрался из чемпионата Беларуси, где выступал за "Витебск" и "Солегорск".

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