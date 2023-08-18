Яремчук отличился хет-триком за Брюгге: как забивал украинец
Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук второй матч подряд забивает в еврокубках за бельгийский "Брюгге". Если в первом матче против исландского "Акюрейри" он отличился лишь одним голом, то в игре ответа на его счету хет-трик.
Видео голов украинца в материале Новини.LIVE
В прошлой игре против исландцев Яремчук забил впервые за 10 месяцев. Похоже, он как акула "почувствовал вкус крови" и на этот раз вообще устроил голевую феерию в Исландии, отгрузив три гола в ворота хозяев в поединке третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
В отличие от домашнего поединка, который украинец начал на скамье запасных, выездную игру он начал с первых минут. Но все голы он забил во втором тайме и все на ощупь. Первый — на 57-й минуте, после комбинации и прострела Оньедики.
Второй запрессинговал вратаря на 65-й, а третий — после паса из глубины от Верманта на 75-й.
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В итоге победа 5:1. Напомним, что первый поединок тоже завершился уверенной победой Брюгге с таким же счетом. За выход в групповой раунд Лиги конференций бельгийцы поспорят с испанской Осасуной.
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