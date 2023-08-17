Сикан решил, в каком клубе продолжит карьеру
Форвард сборной Украины Даниил Сикан стал трансферной целью сразу для нескольких европейских клубов. Через год в молодого игрока заканчивается срок действия контракта с "Шахтером".
Руководство "горняков" убеждает Сикана продлить соглашение, сообщил журналист Игорь Бурбас.
В последнее время активизировались слухи о том, что вслед за голкипером Анатолием Трубиным из донецкого "Шахтера" может уйти и форвард Даниил Сикан. У 22-летнего футболиста тоже истекает контракт с клубом через год. Была информация, что игрок не хочет продлевать соглашение.
Сикан в "Шахтере"
Однако эти слухи были опровергнуты. В услугах форварда действительно заинтересованы многие клубы, но у "горняков" остаются хорошие шансы продолжить сотрудничество с Сиканом.
Руководство "Шахтера" ведет переговоры с Даниилом, и в ближайшее время стороны могут подписать новый контракт. Новое соглашение будет длительным с улучшенными условиями. Сикан оценил то, что "горняки" хотят его сохранить.
В прошлом сезоне Даниил Сикан стал лучшим бомбардиром "Шахтера". В рамках УПЛ он забил девять голов. В текущем сезоне на счету футболиста уже один гол в трех поединках.
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