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Сикан решил, в каком клубе продолжит карьеру

17 августа 2023 13:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сикан решил, в каком клубе продолжит карьеру
Даниил Сикан с кубком после сезона 2022/2023. Фото: instagram.com/danilsikan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Даниил Сикан стал трансферной целью сразу для нескольких европейских клубов. Через год в молодого игрока заканчивается срок действия контракта с "Шахтером". 

Руководство "горняков" убеждает Сикана продлить соглашение, сообщил журналист Игорь Бурбас

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В последнее время активизировались слухи о том, что вслед за голкипером Анатолием Трубиным из донецкого "Шахтера" может уйти и форвард Даниил Сикан. У 22-летнего футболиста тоже истекает контракт с клубом через год. Была информация, что игрок не хочет продлевать соглашение. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан на базе "Шахтера". Фото: instagram.com/danilsikan/

Сикан в "Шахтере" 

Однако эти слухи были опровергнуты. В услугах форварда действительно заинтересованы многие клубы, но у "горняков" остаются хорошие шансы продолжить сотрудничество с Сиканом. 

Руководство "Шахтера" ведет переговоры с Даниилом, и в ближайшее время стороны могут подписать новый контракт. Новое соглашение будет длительным с улучшенными условиями. Сикан оценил то, что "горняки" хотят его сохранить. 

В прошлом сезоне Даниил Сикан стал лучшим бомбардиром "Шахтера". В рамках УПЛ он забил девять голов. В текущем сезоне на счету футболиста уже один гол в трех поединках. 

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