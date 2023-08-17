Сикан решил, в каком клубе продолжит карьеру

Даниил Сикан с кубком после сезона 2022/2023. Фото: instagram.com/danilsikan/

Форвард сборной Украины Даниил Сикан стал трансферной целью сразу для нескольких европейских клубов. Через год в молодого игрока заканчивается срок действия контракта с "Шахтером".

Руководство "горняков" убеждает Сикана продлить соглашение, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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В последнее время активизировались слухи о том, что вслед за голкипером Анатолием Трубиным из донецкого "Шахтера" может уйти и форвард Даниил Сикан. У 22-летнего футболиста тоже истекает контракт с клубом через год. Была информация, что игрок не хочет продлевать соглашение.

Даниил Сикан на базе "Шахтера". Фото: instagram.com/danilsikan/

Сикан в "Шахтере"

Однако эти слухи были опровергнуты. В услугах форварда действительно заинтересованы многие клубы, но у "горняков" остаются хорошие шансы продолжить сотрудничество с Сиканом.

Руководство "Шахтера" ведет переговоры с Даниилом, и в ближайшее время стороны могут подписать новый контракт. Новое соглашение будет длительным с улучшенными условиями. Сикан оценил то, что "горняки" хотят его сохранить.

В прошлом сезоне Даниил Сикан стал лучшим бомбардиром "Шахтера". В рамках УПЛ он забил девять голов. В текущем сезоне на счету футболиста уже один гол в трех поединках.

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