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Цыганков стал "Левом матчу" на каталонский манер: что это такое

15 августа 2023 20:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Цыганков стал "Левом матчу" на каталонский манер: что это такое
Виктор Цыганков и Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В сборной Украины один из спонсоров после каждого матча вручает лучшему игроку награду "Лев матчу". Этот приз смог закрепиться в украинском футболе.

Но у нас в стране мало кто знает, что в Испании похожую награду вручают игрокам "Жироны".

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Отметим, что в первом туре чемпионата Испании "Жирона" сыграла вничью с "Реал Сосьедадом".

Виктор Цыганков — "Звезда матча". Фото: "Жирона"

"Лев матча" по-каталонски

Как и в сборной Украины в "Жироне" награду лучшему игроку вручает спонсор после голосования болельщиков. Этим спонсором является производитель пива.

Каталонская награда называется "Звезда матча", а вручает его пивная компания "Estrella Damm".

Интересно, что в прошедшем матче с "Реал Сосьедадом" награду "Звезда матча" получил украинец Викторы Цыганков, отыгравший весь матч и сделавший голевую передачу на Артема Довбика.

От себя отметим, что в матче с "Сосьедадом" Цыганков отыграл не лучшим образом и до голевой передачи был одним из худших в команде. Однако после выхода на поле Довбика оживился и Виктор.

Напомним, Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

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