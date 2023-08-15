Циганков став "Левом матчу" на каталонський манер: що це таке

Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У збірній України один із спонсорів після кожного матчу вручає найкращому гравцю нагороду "Лев матчу". Цей приз зміг закріпитись в українському футболі.

Але в нашій країні мало хто знає, що в Іспанії схожу нагороду вручають гравцям "Жирони".

Читайте також:

Зазначимо, що у першому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграла внічию з "Реал Сосьєдадом" (1:1).

Віктор Циганков - "Зірка матчу". Фото: "Жирона"

"Лев матчу" по-каталонськи

Як і у збірній України у "Жироні" нагороду найкращому гравцю вручає спонсор після голосування вболівальників. Цим спонсором є виробник пива.

Каталонська нагорода називається "Зірка матчу", а вручає його пивна компанія "Estrella Damm".

Цікаво, що у минулому матчі з "Реал Сосьєдадом" нагороду "Зірка матчу" отримав українець Віктор Циганков, який відіграв весь матч і зробив гольову передачу на Артема Довбика.

Від себе зазначимо, що у матчі з "Сосьєдадом" Циганков відіграв не найкращим чином і до гольової передачі був одним із найгірших у команді. Однак після виходу на поле Довбика пожвавішав і Віктор.

Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо".

Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться.

Малиновський змінить клуб до осені: "Марсель" ухвалив рішення.

"ПСЖ" замінить Неймара на зірку збірної Італії.

Мудрик може зненацька піти з "Челсі": що відомо.