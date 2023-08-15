Циганков став "Левом матчу" на каталонський манер: що це таке
У збірній України один із спонсорів після кожного матчу вручає найкращому гравцю нагороду "Лев матчу". Цей приз зміг закріпитись в українському футболі.
Але в нашій країні мало хто знає, що в Іспанії схожу нагороду вручають гравцям "Жирони".
Зазначимо, що у першому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграла внічию з "Реал Сосьєдадом" (1:1).
"Лев матчу" по-каталонськи
Як і у збірній України у "Жироні" нагороду найкращому гравцю вручає спонсор після голосування вболівальників. Цим спонсором є виробник пива.
Каталонська нагорода називається "Зірка матчу", а вручає його пивна компанія "Estrella Damm".
Цікаво, що у минулому матчі з "Реал Сосьєдадом" нагороду "Зірка матчу" отримав українець Віктор Циганков, який відіграв весь матч і зробив гольову передачу на Артема Довбика.
Від себе зазначимо, що у матчі з "Сосьєдадом" Циганков відіграв не найкращим чином і до гольової передачі був одним із найгірших у команді. Однак після виходу на поле Довбика пожвавішав і Віктор.
Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо".
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