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Циганков став "Левом матчу" на каталонський манер: що це таке

15 серпня 2023 20:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Циганков став "Левом матчу" на каталонський манер: що це таке
Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У збірній України один із спонсорів після кожного матчу вручає найкращому гравцю нагороду "Лев матчу". Цей приз зміг закріпитись в українському футболі.

Але в нашій країні мало хто знає, що в Іспанії схожу нагороду вручають гравцям "Жирони".

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Зазначимо, що у першому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграла внічию з "Реал Сосьєдадом" (1:1).

Віктор Циганков - "Зірка матчу". Фото: "Жирона"

"Лев матчу" по-каталонськи

Як і у збірній України у "Жироні" нагороду найкращому гравцю вручає спонсор після голосування вболівальників. Цим спонсором є виробник пива.

Каталонська нагорода називається "Зірка матчу", а вручає його пивна компанія "Estrella Damm".

Цікаво, що у минулому матчі з "Реал Сосьєдадом" нагороду "Зірка матчу" отримав українець Віктор Циганков, який відіграв весь матч і зробив гольову передачу на Артема Довбика.

Від себе зазначимо, що у матчі з "Сосьєдадом" Циганков відіграв не найкращим чином і до гольової передачі був одним із найгірших у команді. Однак після виходу на поле Довбика пожвавішав і Віктор.

Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо".

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