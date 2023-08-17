Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

Данило Сікан із кубком після сезону 2022/2023. Фото: instagram.com/danilsikan/

Форвард збірної України Данило Сікан став трансферною метою одразу для кількох європейських клубів. Через рік у молодого гравця закінчується термін дії контракту із "Шахтарем".

Керівництво "гірників" переконує Сікана продовжити угоду, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Останнім часом активізувалися чутки про те, що за голкіпером Анатолієм Трубіним з донецького "Шахтаря" може піти й форвард Данило Сікан. У 22-річного футболіста теж закінчується контракт із клубом через рік. Була інформація, що гравець не хоче продовжувати угоду.

Данило Сікан на базі "Шахтаря". Фото: instagram.com/danilsikan/

Сікан у "Шахтарі"

Однак ці чутки було спростовано. У послугах форварда справді зацікавлені багато клубів, але у "гірників" залишаються добрі шанси продовжити співпрацю з Сіканом.

Керівництво "Шахтаря" веде переговори з Данилом, і найближчим часом сторони можуть підписати новий контракт. Нова угода буде тривалою з покращеними умовами. Сікан оцінив те, що "гірники" хочуть зберегти його.

Минулого сезону Данило Сікан став найкращим бомбардиром "Шахтаря". У рамках УПЛ він забив дев'ять голів. Цього сезону на рахунку футболіста вже один гол у трьох поєдинках.

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