Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру
Форвард збірної України Данило Сікан став трансферною метою одразу для кількох європейських клубів. Через рік у молодого гравця закінчується термін дії контракту із "Шахтарем".
Керівництво "гірників" переконує Сікана продовжити угоду, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Останнім часом активізувалися чутки про те, що за голкіпером Анатолієм Трубіним з донецького "Шахтаря" може піти й форвард Данило Сікан. У 22-річного футболіста теж закінчується контракт із клубом через рік. Була інформація, що гравець не хоче продовжувати угоду.
Сікан у "Шахтарі"
Однак ці чутки було спростовано. У послугах форварда справді зацікавлені багато клубів, але у "гірників" залишаються добрі шанси продовжити співпрацю з Сіканом.
Керівництво "Шахтаря" веде переговори з Данилом, і найближчим часом сторони можуть підписати новий контракт. Нова угода буде тривалою з покращеними умовами. Сікан оцінив те, що "гірники" хочуть зберегти його.
Минулого сезону Данило Сікан став найкращим бомбардиром "Шахтаря". У рамках УПЛ він забив дев'ять голів. Цього сезону на рахунку футболіста вже один гол у трьох поєдинках.
Нагадаємо, Мірча Луческу може отримати зіркового гравця, за якого заплатять великі гроші.
"Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться.
Лунін може перейти до топклубу: чи відпустить "Реал" українця.
Півзахисник Руслан Маліновський найближчими днями стане гравцем колишньої команди Андрія Шевченка.
Зібрав речі та втік з України: клуб УПЛ після обстрілу залишився без легіонера.