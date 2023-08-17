Маліновський найближчими днями стане гравцем колишньої команди Шевченка

Руслан Маліновський. Фото: twitter.com/malinovskyi18

Український півзахисник французького "Марселя" та нашої національної збірної Руслан Маліновський наближається до свого трансферу. Адже в нинішньму клубі новий головний тренер Марселіно на гравця не розраховує.

Маліновський найближчим часом може перейти до "Дженоа", повідомив інсайдер Нікола Скіра.

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Маліновський має посилити півзахист

За інформацією Скіри, Маліновський дуже близький до оренди із правом викупу у "Дженоа".

За інформацією журналіста Даніеле Лонго, переговори активно просуваються. До того ж Маліновському також цікавий варіант із поверненням до Італії, де він успішно виступав в "Аталанті".

Вартість оренди поки невідома, але якщо "Дженоа" захоче викупити контракт, доведеться заплатити 12 млн євро.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону "Дженоа" повернулася до Серії А.

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