Маліновський найближчими днями стане гравцем колишньої команди Шевченка
Український півзахисник французького "Марселя" та нашої національної збірної Руслан Маліновський наближається до свого трансферу. Адже в нинішньму клубі новий головний тренер Марселіно на гравця не розраховує.
Маліновський найближчим часом може перейти до "Дженоа", повідомив інсайдер Нікола Скіра.
Раніше футболістом цікавилися та вели переговори італійський "Торіно" та турецький "Бешикташ".
Маліновський має посилити півзахист
За інформацією Скіри, Маліновський дуже близький до оренди із правом викупу у "Дженоа".
За інформацією журналіста Даніеле Лонго, переговори активно просуваються. До того ж Маліновському також цікавий варіант із поверненням до Італії, де він успішно виступав в "Аталанті".
Вартість оренди поки невідома, але якщо "Дженоа" захоче викупити контракт, доведеться заплатити 12 млн євро.
Зазначимо, що за підсумками минулого сезону "Дженоа" повернулася до Серії А.
У 2021-2022 роках головним тренером генуезців був колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.
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