Малиновский в ближайшие дни станет игроком бывшей команды Шевченко

Руслан Малиновский. Фото: twitter.com/malinovskyi18

Украинский полузащитник французского "Марселя" и нашей национальной сборной Руслан Малиновский приближается к своему трансферу. Ведь в нынешнем клубе новый главный тренер Марселино на игрока не рассчитывает.

Малиновский в ближайшее время может перейти в "Дженоа", сообщил инсайдер Никола Скира.

Читайте также:

Ранее футболистом интересовались и вели переговоры итальянский "Торино" и турецкий "Бешикташ".

Малиновский должен усилить полузащиту

По информации Скиры, Малиновский очень близок к аренде с правом выкупа в "Дженоа".

По информации журналиста Даниэле Лонго, переговоры активно продвигаются. К тому же, Малиновскому также интересен вариант с возвращением в Италию, где он успешно выступал в "Аталанте".

Стоимость аренды пока неизвестна, но если "Дженоа" захочет выкупить контракт, то придется заплатить 12 млн евро.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Дженоа" вернулась в Серию А.

В 2021-2022 годах главным тренером генуэзцев был бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь.

Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.

Судьба Суперкубка УЕФА между "Манчестер сити" и "Севильей" решилась в серии пенальти.

Собрал вещи и бежал из Украины: клуб УПЛ после обстрела остался без легионера.