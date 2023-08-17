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Малиновский в ближайшие дни станет игроком бывшей команды Шевченко

17 августа 2023 12:07
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Агабекян Карен
редактор
Малиновский в ближайшие дни станет игроком бывшей команды Шевченко
Руслан Малиновский. Фото: twitter.com/malinovskyi18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский полузащитник французского "Марселя" и нашей национальной сборной Руслан Малиновский приближается к своему трансферу. Ведь в нынешнем клубе новый главный тренер Марселино на игрока не рассчитывает.

Малиновский в ближайшее время может перейти в "Дженоа", сообщил инсайдер Никола Скира.

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Малиновский должен усилить полузащиту

По информации Скиры, Малиновский очень близок к аренде с правом выкупа в "Дженоа".

По информации журналиста Даниэле Лонго, переговоры активно продвигаются. К тому же, Малиновскому также интересен вариант с возвращением в Италию, где он успешно выступал в "Аталанте".

Стоимость аренды пока неизвестна, но если "Дженоа" захочет выкупить контракт, то придется заплатить 12 млн евро.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Дженоа" вернулась в Серию А.

В 2021-2022 годах главным тренером генуэзцев был бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

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