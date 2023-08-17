Малиновский в ближайшие дни станет игроком бывшей команды Шевченко
Украинский полузащитник французского "Марселя" и нашей национальной сборной Руслан Малиновский приближается к своему трансферу. Ведь в нынешнем клубе новый главный тренер Марселино на игрока не рассчитывает.
Малиновский в ближайшее время может перейти в "Дженоа", сообщил инсайдер Никола Скира.
Ранее футболистом интересовались и вели переговоры итальянский "Торино" и турецкий "Бешикташ".
Малиновский должен усилить полузащиту
По информации Скиры, Малиновский очень близок к аренде с правом выкупа в "Дженоа".
По информации журналиста Даниэле Лонго, переговоры активно продвигаются. К тому же, Малиновскому также интересен вариант с возвращением в Италию, где он успешно выступал в "Аталанте".
Стоимость аренды пока неизвестна, но если "Дженоа" захочет выкупить контракт, то придется заплатить 12 млн евро.
Отметим, что по итогам прошлого сезона "Дженоа" вернулась в Серию А.
В 2021-2022 годах главным тренером генуэзцев был бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
"Динамо" готово продать еще двух игроков: о ком речь.
Лунин может перейти в топ-клуб: отпустит ли "Реал" украинца.
Судьба Суперкубка УЕФА между "Манчестер сити" и "Севильей" решилась в серии пенальти.
Собрал вещи и бежал из Украины: клуб УПЛ после обстрела остался без легионера.