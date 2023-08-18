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Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18 серпня 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу
Українські гравці після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Протистояння київського "Динамо" з грецьким "Арісом" у Лізі Конференцій вийшло багатим на події. Другий матч цих суперників завершився цілою серією скандалів.

Після фінального свистка арбітра на полі сталася бійка, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Київське "Динамо" здобуло путівку до фінального кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій лише у серії післяматчевих пенальті з грецьким "Арісом". Георгій Бущан взяв один з одинадцятиметрових у виконанні Менендеса, а у "Динамо" не забив Перріс. Вирішальний пенальті виконав Мозес Одубаджо. Як і Роберто Баджо у фіналі ЧС-1994, він послав м'яч над поперечиною воріт суперника.

Святкування "Динамо" та бійка

Щойно м'яч після удару Одубаджо пролетів над поперечиною воріт Бущана, футболісти "Динамо" пробігли по всьому полю. Гравці раділи перемозі. Вони зупинилися біля трибун з уболівальниками та показали шанувальникам "Аріса" кілька жестів, які були сприйняті близько до серця.

Таким чином футболісти помстилися вболівальникам за банер із написом "Громи нацистів з "Азова", який ті повісили на трибуні під час першого поєдинку цих команд.

Динамо Київ
Футболісти святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

До "динамівців" одразу ж підбігли гравці "Аріса", на полі почалася товкучка. Завдяки стюардам та поліції вдалося уникнути серйозних наслідків для учасників з обох команд.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь.

"Динамо" — "Аріс" — 2:1 (за пенальті 6:5)

Перший матч — 0:1

Голи: Волошин, 45; Караваєв, 85) — Джурасек, 39

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