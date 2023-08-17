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Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне

17 серпня 2023 17:44
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Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне
Кевін Де Брюйне виходить на поле. Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В англійському "Манчестер Сіті" побоюються травм провідних футболістів, через що шанси команди на захист чемпіонського титулу можуть знизитися. У зв'язку з цим тренерський штаб "городян" ухвалив важливе рішення.

Хосеп Гвардіола на невизначений термін заборонив своїм футболістам відзначати перемоги за допомогою алкоголю, повідомляє Daily Mail.

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"Манчестер Сіті" у серії післяматчевих пенальті виграв Суперкубок УЄФА. Хосеп Гвардіола став першим тренером в історії футболу, який зумів завоювати цей трофей із трьома різними командами.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардіола після перемоги у Суперкубку УЄФА. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Застереження Гвардіоли

Після матчу наставник "городян" остудив запал своїх підопічних, які за звичкою збиралися бурхливо відзначити свій успіх. Тренер нагадав про складний графік матчів та травми, які можуть з'явитися через бурхливі святкування.

"Алкоголь поки що під забороною. Ми повинні якнайшвидше відновитися після важкого матчу. Вже в суботу нас чекає новий поєдинок, тож дуже важливо, щоб усі були в строю. Нам не потрібні нові травми. Будь у нас більше часу на відновлення, не було б таких пошкоджень, як у Де Брюйне", — розповів Хосеп Гвардіола.

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