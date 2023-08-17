Циганков розповів про сильні та слабкі сторони Довбика
Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився думкою про гру Артема Довбика в "Жироні". Хавбек каталонської команди дав своєму партнеру втішну характеристику.
Циганков не сумнівається, що Довбик зробить "Жирону" сильнішою, повідомляє офіційний сайт клубу.
Артем Довбик став одним з останніх новачків іспанської "Жирони", яка активно працює на українському ринку. Колишній форвард "Дніпра-1" одразу почав виправдовувати довіру. Його гол приніс каталонській команді нічию у першому турі Ла-Ліги.
Що сказав Циганков про Довбика?
Результативну передачу у тому матчі зробив Віктор Циганков, якого визнали найкращим футболістом поєдинку у складі "Жирони". Хавбек збірної України поділився думкою про нового партнера по команді та перспективи їхнього дуету з Артемом Довбиком.
"Це першокласний бомбардир. Він фізично сильний, має чудову швидкість, агресивний в атаці й чудово взаємодіє з півзахисниками. Артем чудово ладнає з іншими футболістами "Жирони". Звичайно, і зі мною теж", — розповів Віктор Циганков.
Хавбек нагадав, що має чудове порозуміння з Довбиком на полі, оскільки обидва футболісти давно грають разом у збірній України. Циганков знає всі сильні та слабкі сторони новачка "Жирони", оскільки вони неодноразово протистояли один одному під час виступів за "Динамо" та "Дніпро-1".
Нагадаємо, Мірча Луческу може отримати зіркового гравця, за якого заплатять великі гроші.
"Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться.
Лунін може перейти до топклубу: чи відпустить "Реал" українця.
Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.
Зібрав речі та втік з України: клуб УПЛ після обстрілу залишився без легіонера.