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Циганков розповів про сильні та слабкі сторони Довбика

17 серпня 2023 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков розповів про сильні та слабкі сторони Довбика
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков поділився думкою про гру Артема Довбика в "Жироні". Хавбек каталонської команди дав своєму партнеру втішну характеристику.

Циганков не сумнівається, що Довбик зробить "Жирону" сильнішою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Артем Довбик став одним з останніх новачків іспанської "Жирони", яка активно працює на українському ринку. Колишній форвард "Дніпра-1" одразу почав виправдовувати довіру. Його гол приніс каталонській команді нічию у першому турі Ла-Ліги.

Артем Довбик
Артем Довбик під час розминки. Фото: instagram.com/gironafc/

Що сказав Циганков про Довбика?

Результативну передачу у тому матчі зробив Віктор Циганков, якого визнали найкращим футболістом поєдинку у складі "Жирони". Хавбек збірної України поділився думкою про нового партнера по команді та перспективи їхнього дуету з Артемом Довбиком.

"Це першокласний бомбардир. Він фізично сильний, має чудову швидкість, агресивний в атаці й чудово взаємодіє з півзахисниками. Артем чудово ладнає з іншими футболістами "Жирони". Звичайно, і зі мною теж", — розповів Віктор Циганков.

Хавбек нагадав, що має чудове порозуміння з Довбиком на полі, оскільки обидва футболісти давно грають разом у збірній України. Циганков знає всі сильні та слабкі сторони новачка "Жирони", оскільки вони неодноразово протистояли один одному під час виступів за "Динамо" та "Дніпро-1".

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