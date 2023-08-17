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Цыганков рассказал про сильные и слабые стороны Довбика

17 августа 2023 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков рассказал про сильные и слабые стороны Довбика
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился мнением об игре Артеме Довбике в "Жироне". Хавбек каталонской команды дал своему партнеру лестную характеристику. 

Цыганков не сомневается в том, что Довбик сделает "Жирону" сильнее, сообщает официальный сайт клуба. 

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Артем Довбик стал одним из последних новичков испанской "Жироны", которая активно работает по украинскому рынку. Бывший форвард "Днепра-1" сразу же начал оправдывать доверие. Его гол принес каталонской команде ничью в первом туре Ла Лиги. 

Артем Довбик
Артем Довбик во время разминки. Фото: instagram.com/gironafc/

Что сказал Цыганков о Довбике? 

Результативную передачу в том матче сделал Виктор Цыганков, которого признали лучшим футболистом поединка в составе "Жироны". Хавбек сборной Украины поделился мнением о новом партнере по команде и перспективах их дуэта с Артемом Довбиком. 

"Это первоклассный бомбардир. Он физически силен, обладает прекрасной скоростью, агрессивен в атаке и прекрасно взаимодействует с полузащитниками. Артем прекрасно ладит с другими футболистами "Жироны". Конечно, и со мной тоже", — рассказал Виктор Цыганков.

Хавбек напомнил, что у него прекрасное взаимопонимание с Довбиком на поле, поскольку оба футболиста давно играют вместе в сборной Украины. Цыганков знает все сильные и слабые стороны новичка "Жироны", поскольку они неоднократно противостояли друг другу во время выступлений за "Динамо" и "Днепр-1". 

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