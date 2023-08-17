Цыганков рассказал про сильные и слабые стороны Довбика
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился мнением об игре Артеме Довбике в "Жироне". Хавбек каталонской команды дал своему партнеру лестную характеристику.
Цыганков не сомневается в том, что Довбик сделает "Жирону" сильнее, сообщает официальный сайт клуба.
Артем Довбик стал одним из последних новичков испанской "Жироны", которая активно работает по украинскому рынку. Бывший форвард "Днепра-1" сразу же начал оправдывать доверие. Его гол принес каталонской команде ничью в первом туре Ла Лиги.
Что сказал Цыганков о Довбике?
Результативную передачу в том матче сделал Виктор Цыганков, которого признали лучшим футболистом поединка в составе "Жироны". Хавбек сборной Украины поделился мнением о новом партнере по команде и перспективах их дуэта с Артемом Довбиком.
"Это первоклассный бомбардир. Он физически силен, обладает прекрасной скоростью, агрессивен в атаке и прекрасно взаимодействует с полузащитниками. Артем прекрасно ладит с другими футболистами "Жироны". Конечно, и со мной тоже", — рассказал Виктор Цыганков.
Хавбек напомнил, что у него прекрасное взаимопонимание с Довбиком на поле, поскольку оба футболиста давно играют вместе в сборной Украины. Цыганков знает все сильные и слабые стороны новичка "Жироны", поскольку они неоднократно противостояли друг другу во время выступлений за "Динамо" и "Днепр-1".
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