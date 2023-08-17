Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне

Кевин Де Брюйне выходит на поле. Фото: REUTERS/Scott Heppell

В английском "Манчестер Сити" опасаются травм ведущих футболистов, из-за чего шансы команды на защиту чемпионского титула могут снизиться. В связи с этим тренерский штаб "горожан" принял важное решение.

Хосеп Гвардиола на неопределенный срок запретил своим футболистом отмечать победы с помощью алкоголя, сообщает Daily Mail.

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Хосеп Гвардиола после победы в Суперкубке УЕФА. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Предостережение Гвардиолы

После матча наставник "горожан" остудил пыл своих подопечных, которые по привычке собирались бурно отметить свой успех. Тренер напомнил про сложный график матчей и травмы, которые могут появиться из-за бурных празднований.

"Алкоголь пока под запретом. Мы должны как можно быстрее восстановиться после тяжелого матча. Уже в субботу нам предстоит новый поединок, так что очень важно, чтобы все были в строю. Нам не нужны новые травмы. Будь у нас больше времени на восстановление, не было бы таких повреждений, как у Де Брюйне", — рассказал Хосеп Гвардиола.

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