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Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне

17 августа 2023 17:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне
Кевин Де Брюйне выходит на поле. Фото: REUTERS/Scott Heppell
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В английском "Манчестер Сити" опасаются травм ведущих футболистов, из-за чего шансы команды на защиту чемпионского титула могут снизиться. В связи с этим тренерский штаб "горожан" принял важное решение. 

Хосеп Гвардиола на неопределенный срок запретил своим футболистом отмечать победы с помощью алкоголя, сообщает Daily Mail

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"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти выиграл Суперкубок УЕФА. Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории футбола, который сумел завоевать этот трофей с тремя разными командами. 

Кевин Де Брюйне
Хосеп Гвардиола после победы в Суперкубке УЕФА. Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Предостережение Гвардиолы 

После матча наставник "горожан" остудил пыл своих подопечных, которые по привычке собирались бурно отметить свой успех. Тренер напомнил про сложный график матчей и травмы, которые могут появиться из-за бурных празднований. 

"Алкоголь пока под запретом. Мы должны как можно быстрее восстановиться после тяжелого матча. Уже в субботу нам предстоит новый поединок, так что очень важно, чтобы все были в строю. Нам не нужны новые травмы. Будь у нас больше времени на восстановление, не было бы таких повреждений, как у Де Брюйне", — рассказал Хосеп Гвардиола. 

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