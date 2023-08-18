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Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18 августа 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса
Украинские игроки после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Противостояние киевского "Динамо" с греческим "Арисом" в Лиге Конференций получилось богатым на события. Второй матч этих соперников завершился целой серией скандалов. 

После финального свистка арбитра на поле произошла драка, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Киевское "Динамо" завоевало путевку в финальный квалификационный раунд Лиги Конференций только в серии послематчевых пенальти с греческим "Арисом". Георгий Бущан взял один из одиннадцатиметровых в исполнении Менендеса, а у "Динамо" не забил Пэррис. Решающий пенальти исполнил Мозес Одубаджо. Как и Роберто Баджо в финале ЧМ-1994, он послал мяч над перекладиной ворот соперника. 

Празднование "Динамо" и драка 

Как только мяч после удара Одубаджо пролетел над перекладиной ворот Бущана, футболисты "Динамо" пробежали по всему полю. Игроки радовались победе. Они остановились у трибун с болельщиками и показали поклонникам "Ариса" несколько жестов, которые были восприняты близко к сердцу. 

Таким образом футболисты отомстили болельщикам за баннер с надписью "Громи нацистов из "Азова", который те повесили на трибуне во время первого поединка этих команд. 

Динамо Киев
Футболисты празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

К "динамовцам" сразу же подбежали игроки "Ариса", на поле началась толкучка. Благодаря стюардам и полиции удалось избежать серьезных последствий для участников из обеих команд. 

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

"Динамо" — "Арис" — 2:1 (по пенальти 6:5)

Первый матч — 0:1

Голы: Волошин, 45; Караваев, 85) — Джурасек, 39

Напомним, Яремчук отличился хет-триком за "Брюгге": видео голов украинца. 

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