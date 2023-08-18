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Лунин может продолжить карьеру в английском гранде

18 августа 2023 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может продолжить карьеру в английском гранде
Андрей Лунин отбивает мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может получить возможность переехать в другую страну. Им заинтересовался один из клубов английской Премьер-лиги. 

"Реал" хочет сохранить Лунина, но окончательное решение примет футболист, сообщает AS

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Вратарь Андрей Лунин стал одним из претендентов на переход в английский "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа будет вынуждена искать нового тренера в том случае, если Алисон Бекер все же сменит клуб. 

Детали перехода Лунина 

Интерес к 30-летнему бразильцу Алисону проявляет саудовский "Аль-Наср". Вратарь не против стать одноклубником Криштиану Роналду и Садио Мане. Недавно "Ливерпуль" опроверг уход Алисона, однако переговоры с клубом из Саудовской Аравии продолжаются. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/realmadrid/

В случае, если бразилец действительно покинут "Ливерпуль", его место на "Энфилде" может занять 24-летний Андрей Лунин. Украинец не хочет уходить из "Реала", однако предложение от одного из английских грандов может его переубедить. 

"Ливерпуль" готов взять Лунина в аренду сроком до конца сезона с возможностью выкупа контракта Андрея. 

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса. 

Форвард Роман Яремчук отличился хет-триком за "Брюгге": видео голов украинца. 

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