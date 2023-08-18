Боєць "Азова" пригрозив уболівальникам "Аріса" після матчу з "Динамо"
Київське "Динамо" насилу пройшло грецький "Аріс" у Лізі Конференцій. Протистояння запам'яталося не лише голами, а й скандалом.
Вболівальники та футболісти "Аріса" образили Україну та отримали потужну відповідь від "Динамо" і не тільки, повідомляє портал Новини.LIVE.
Під час першого поєдинку, який відбувся у Греції, група вболівальників "Аріса" вивісила банері з написом Smash Azov Nazi ("Громіть нацистів з "Азова". — Ред). Протягом обох поєдинків ці вболівальники освистували гравців "Динамо", напруження на полі сприяло жорсткій та грубій грі футболістів обох команд.
Відповідь "Динамо" та "Азова"
Одразу після перемоги у серії пенальті гравці українського клубу побігли до трибун з уболівальниками київської команди. Поруч виявилася трибуна з грецькими фанами. "Динамівці" показали їм кілька не зовсім пристойних жестів, після чого на поле вибігли гравці "Аріса". Справа ледь не дійшла до масштабної бійки.
Ситуацію прокоментував боєць "Азова". Слово взяв Давид Касаткін, який брав участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", пережив російський полон і повернувся допомагати рідній країні.
Боєць опублікував фото з уболівальниками "Аріса" та скандальним банером. "Просто напишіть мені де. Я приїду", — написав Давид Касаткін.
Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" із несподіваного ракурсу.
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