Боєць "Азова" пригрозив уболівальникам "Аріса" після матчу з "Динамо"

Олександр Андрієвський на тлі грецьких уболівальників. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" насилу пройшло грецький "Аріс" у Лізі Конференцій. Протистояння запам'яталося не лише голами, а й скандалом.

Вболівальники та футболісти "Аріса" образили Україну та отримали потужну відповідь від "Динамо" і не тільки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Під час першого поєдинку, який відбувся у Греції, група вболівальників "Аріса" вивісила банері з написом Smash Azov Nazi ("Громіть нацистів з "Азова". — Ред). Протягом обох поєдинків ці вболівальники освистували гравців "Динамо", напруження на полі сприяло жорсткій та грубій грі футболістів обох команд.

Футболісти перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Відповідь "Динамо" та "Азова"

Одразу після перемоги у серії пенальті гравці українського клубу побігли до трибун з уболівальниками київської команди. Поруч виявилася трибуна з грецькими фанами. "Динамівці" показали їм кілька не зовсім пристойних жестів, після чого на поле вибігли гравці "Аріса". Справа ледь не дійшла до масштабної бійки.

Представник "Азова" Давид "Хімік" Касаткін. Фото: instagram.com/khimikdavid/

Ситуацію прокоментував боєць "Азова". Слово взяв Давид Касаткін, який брав участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", пережив російський полон і повернувся допомагати рідній країні.

Відповідь Давида Касаткіна. Скріншот Instagram

Боєць опублікував фото з уболівальниками "Аріса" та скандальним банером. "Просто напишіть мені де. Я приїду", — написав Давид Касаткін.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" із несподіваного ракурсу.

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