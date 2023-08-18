Боец "Азова" пригрозил болельщикам "Ариса" после матча с "Динамо"
Киевское "Динамо" с трудом прошло греческий "Арис" в Лиге Конференций. Противостояние запомнилось не только голами, но и скандалом.
Болельщики и футболисты "Ариса" оскорбили Украину и получили мощный ответ от "Динамо", и не только, сообщает портал Новини.LIVE.
Во время первого поединка, который прошел в Греции, группа болельщиков "Ариса" вывесила баннер с надписью Smash Azov Nazi ("Громите нацистов из "Азова". — Ред). На протяжении обоих поединков эти болельщики освистывали игроков "Динамо", напряжение на поле способствовало жесткой и грубой игре футболистов обеих команд.
Ответ "Динамо" и "Азова"
Сразу после победы в серии пенальти игроки украинского клуба побежали к трибунам с болельщиками киевской команды. Рядом оказалась трибуна с греческими фанами. "Динамовцы" показали им несколько не совсем приличных жестов, после чего на поле выбежали игроки "Ариса". Дело едва не дошло до масштабной драки.
Ситуацию прокомментировал боец "Азова". Слово взял Давид Касаткин, который участвовал в обороне Мариуполя и "Азовстали", пережил российский плен и вернулся помогать родной стране.
Боец опубликовал фото с болельщиками "Ариса" и скандальным баннером. "Просто напишите мне где. Я приеду", — написал Давид Касаткин.
Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.
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