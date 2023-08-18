Боец "Азова" пригрозил болельщикам "Ариса" после матча с "Динамо"

Александр Андриевский на фоне греческих болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" с трудом прошло греческий "Арис" в Лиге Конференций. Противостояние запомнилось не только голами, но и скандалом.

Болельщики и футболисты "Ариса" оскорбили Украину и получили мощный ответ от "Динамо", и не только, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во время первого поединка, который прошел в Греции, группа болельщиков "Ариса" вывесила баннер с надписью Smash Azov Nazi ("Громите нацистов из "Азова". — Ред). На протяжении обоих поединков эти болельщики освистывали игроков "Динамо", напряжение на поле способствовало жесткой и грубой игре футболистов обеих команд.

Футболисты перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ответ "Динамо" и "Азова"

Сразу после победы в серии пенальти игроки украинского клуба побежали к трибунам с болельщиками киевской команды. Рядом оказалась трибуна с греческими фанами. "Динамовцы" показали им несколько не совсем приличных жестов, после чего на поле выбежали игроки "Ариса". Дело едва не дошло до масштабной драки.

Представитель "Азова" Давид "Химик" Касаткин. Фото: instagram.com/khimikdavid/

Ситуацию прокомментировал боец "Азова". Слово взял Давид Касаткин, который участвовал в обороне Мариуполя и "Азовстали", пережил российский плен и вернулся помогать родной стране.

Ответ Давида Касаткина. Скриншот Instagram

Боец опубликовал фото с болельщиками "Ариса" и скандальным баннером. "Просто напишите мне где. Я приеду", — написал Давид Касаткин.

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

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