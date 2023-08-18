"Шахтер" переедет в Германию: что известно

Патрик Ван Леувен на тренировке команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" договорилось с представителями немецкого клуба "Гамбург" об использовании "Фолькспаркштадиона". Украинский клуб будет играть в Германии свои еврокубковые поединки.

УЕФА согласился с этой заявкой "горняков", сообщает официальный сайт "Шахтера".

Читайте также:

Донецкий "Шахтер" не может принимать соперников по еврокубкам в Украине из-за активных боевых действий на территории страны. "Горняки" были вынуждены искать за рубежом стадион для того, чтобы проводить там домашние матчи в Лиге чемпионов сезона 2023/2024.

Степаненко и Матвиенко на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Выбор Гамбурга

В прошлом сезоне "Шахтер" принимал соперников по еврокубкам в Польше. Сейчас "горняки" решили переехать в Германию. Выбор был остановлен на живописном портовом городе Гамбург на севере страны.

Местный футбольный клуб выступает во Второй Бундеслиге. Местный стадион "Фолькспаркштадион" вмещает 57 000 зрителей, однако без стоячих мест арена сможет принимать в еврокубковых поединках 51 500 болельщиков.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 31 августа.

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Лунин может продолжить карьеру в английском гранде.

Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.

Сикан решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом.