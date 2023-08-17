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"Шахтер" готовит трансфер еще одного молодого таланта из Грузии

17 августа 2023 16:10
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" готовит трансфер еще одного молодого таланта из Грузии
Иракли Азарови. Фото: crvenazvezdafk.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает покупать легионеров в текущее трансферное окно. В клубе решили, что для конкуренции на позиции левого защитника им нужен еще один игрок.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, донецкий клуб заинтересован в грузинском защитнике Иракли Азарови.

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Ранее "горняки" подписали левых вингеров Невертона и Эгиналдо из Бразилии, центрального защитника из Израиля Става Лемкина, опорного полузащитника из Эквадора Денила Кастильо, бразильского левого защитника Педриньо и ветерана украинского футбола Дмитрия Чигринского.

В команде фланги закроют грузины

Азарови сейчас принадлежит сербской "Црвене Звезде", с которой ведет переговоры "Шахтер". По информации Романо, они идут на окончательной стадии.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 1,5 млн евро.  Его стоимость поднялась на полмиллиона благодаря хорошему выступлению на чемпионате Европы-2023 среди молодежных команд U-21. Грузия на этом турнире добралась до четвертьфинала.

В прошлом сезоне на клубном футболе левый защитник провел 29 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что в "Шахтере" играет грузинский правый защитник Георгий Гочолеишвили.

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