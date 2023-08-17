"Шахтар" готує трансфер ще одного молодого таланту із Грузії

Іраклі Азарові. Фото: crvenazvezdafk.com

Донецький "Шахтар" продовжує купувати легіонерів у трансферне вікно. У клубі вирішили, що для конкуренції на позиції лівого захисника їм потрібний ще один гравець.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, донецький клуб зацікавлений у грузинському захиснику Іраклі Азарові.

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У команді фланги закриють грузини

Азарові зараз належить сербській "Црвені Зірці", з якою веде перемовини "Шахтар". За інформацією Романо, вони йдуть на завершальній стадії.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця в 1,5 млн євро. Його вартість піднялася на пів мільйона завдяки гарному виступу на чемпіонаті Європи-2023 серед молодіжних команд U-21. Грузія на цьому турнірі дісталася чвертьфіналу.

Минулого сезону на клубному футболі лівий захисник провів 29 матчів, у яких віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що у "Шахтарі" грає грузинський правий захисник Георгій Гочолеішвілі.

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