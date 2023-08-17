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"Шахтар" готує трансфер ще одного молодого таланту із Грузії

17 серпня 2023 16:10
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" готує трансфер ще одного молодого таланту із Грузії
Іраклі Азарові. Фото: crvenazvezdafk.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" продовжує купувати легіонерів у трансферне вікно. У клубі вирішили, що для конкуренції на позиції лівого захисника їм потрібний ще один гравець.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, донецький клуб зацікавлений у грузинському захиснику Іраклі Азарові.

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Раніше "гірники" підписали лівих вінгерів Невертона та Егіналдо з Бразилії, центрального захисника з Ізраїлю Става Лемкіна, опорного півзахисника з Еквадору Деніла Кастільйо, бразильського лівого захисника Педріньо та ветерана українського футболу Дмитра Чигринського.

У команді фланги закриють грузини

Азарові зараз належить сербській "Црвені Зірці", з якою веде перемовини "Шахтар". За інформацією Романо, вони йдуть на завершальній стадії.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця в 1,5 млн євро. Його вартість піднялася на пів мільйона завдяки гарному виступу на чемпіонаті Європи-2023 серед молодіжних команд U-21. Грузія на цьому турнірі дісталася чвертьфіналу.

Минулого сезону на клубному футболі лівий захисник провів 29 матчів, у яких віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що у "Шахтарі" грає грузинський правий захисник Георгій Гочолеішвілі.

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