"Шахтар" переїде до Німеччини: що відомо
Керівництво донецького "Шахтаря" домовилося з представниками німецького клубу "Гамбург" щодо використання "Фолькспаркштадіону". Український клуб гратиме у Німеччині свої єврокубкові поєдинки.
УЄФА погодився із цією заявкою "гірників", повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Донецький "Шахтар" не може приймати суперників з єврокубків в Україні через активні бойові дії на території країни. "Гірники" були змушені шукати за кордоном стадіон для того, щоб проводити там домашні матчі у Лізі чемпіонів сезону 2023/2024.
Вибір Гамбурга
Минулого сезону "Шахтар" приймав суперників з єврокубків у Польщі. Наразі "гірники" вирішили переїхати до Німеччини. Вибір зупинено на мальовничому портовому місті Гамбург північ від країни.
Місцевий футбольний клуб виступає у Другій Бундеслізі. Місцевий стадіон "Фолькспаркштадіон" вміщує 57 000 глядачів, проте без стоячих місць арена зможе приймати у єврокубкових поєдинках 51 500 уболівальників.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня.
Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" із несподіваного ракурсу.
Лунін може продовжити кар'єру в англійському гранді.
Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.
Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.
Де Геа вибрав новий клуб: іспанець підпише контракт із грандом.