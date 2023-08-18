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"Шахтар" переїде до Німеччини: що відомо

18 серпня 2023 11:31
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"Шахтар" переїде до Німеччини: що відомо
Патрік Ван Леувен на тренуванні команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" домовилося з представниками німецького клубу "Гамбург" щодо використання "Фолькспаркштадіону". Український клуб гратиме у Німеччині свої єврокубкові поєдинки.

УЄФА погодився із цією заявкою "гірників", повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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Донецький "Шахтар" не може приймати суперників з єврокубків в Україні через активні бойові дії на території країни. "Гірники" були змушені шукати за кордоном стадіон для того, щоб проводити там домашні матчі у Лізі чемпіонів сезону 2023/2024.

Шахтар Донецьк
Степаненко та Матвієнко на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Вибір Гамбурга

Минулого сезону "Шахтар" приймав суперників з єврокубків у Польщі. Наразі "гірники" вирішили переїхати до Німеччини. Вибір зупинено на мальовничому портовому місті Гамбург північ від країни.

Місцевий футбольний клуб виступає у Другій Бундеслізі. Місцевий стадіон "Фолькспаркштадіон" вміщує 57 000 глядачів, проте без стоячих місць арена зможе приймати у єврокубкових поєдинках 51 500 уболівальників.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня.

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