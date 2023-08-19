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Кейн впервые забил за "Баварию": видео невероятного гола

19 августа 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кейн впервые забил за "Баварию": видео невероятного гола
Тухель поздравляет Кейна. Фото: Twitter/TuchelCam
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Гарри Кейн феерически дебютировал в мюнхенской "Баварии". В матче против "Вердера" рекордсмен сборной Англии отличился дебютным голом и ассистом.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Этим матчем стартовал новый сезон в Бундеслиге по противостоянию "Вердера" и "Баварии". Но мюнхенцы получились особенно настроены после поражения в Суперкубке от "Лейпцига" — 0:3. К тому же, матч стал дебютом для новой звезды клуба Гарри Кейна.

Уже в самом начале поединка англичанин отличился первым голевым пасом. Из центра поля он вывел Сани лицом к лицу с голкипером и Лерой открыл счет в матче.

Кейн завершил дебют голом и травмой

В середине второго тайма Кейн открыл счет своим голам в Бундеслиге, удачно воспользовавшись пасом Дэвиса. Впрочем, форвард сборной Англии не смог доиграть матч до конца, получив травму в момент взятия ворот.

"Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всей игры, они действительно отличались от атмосферы Премьер-лиги, которую я ощущал", — сказал после матча Кейн.

Еще 2 мяча "Бавария" провела уже в компенсированное время усилиями Сане и Телля.

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