Кейн впервые забил за "Баварию": видео невероятного гола
Гарри Кейн феерически дебютировал в мюнхенской "Баварии". В матче против "Вердера" рекордсмен сборной Англии отличился дебютным голом и ассистом.
Подробности в материале Новини.LIVE.
Этим матчем стартовал новый сезон в Бундеслиге по противостоянию "Вердера" и "Баварии". Но мюнхенцы получились особенно настроены после поражения в Суперкубке от "Лейпцига" — 0:3. К тому же, матч стал дебютом для новой звезды клуба Гарри Кейна.
Уже в самом начале поединка англичанин отличился первым голевым пасом. Из центра поля он вывел Сани лицом к лицу с голкипером и Лерой открыл счет в матче.
Кейн завершил дебют голом и травмой
В середине второго тайма Кейн открыл счет своим голам в Бундеслиге, удачно воспользовавшись пасом Дэвиса. Впрочем, форвард сборной Англии не смог доиграть матч до конца, получив травму в момент взятия ворот.
Harry Kane scores his first goal for Bayern.— The Premier League Club (@TPLCSports) August 18, 2023
pic.twitter.com/w1FOtObgLb
"Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всей игры, они действительно отличались от атмосферы Премьер-лиги, которую я ощущал", — сказал после матча Кейн.
"Фансы от второго стола были неудобными для всех игр, реально различными для некоторых премьер-лиги атмосферы ''ve experimented''– Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 18, 2023
Harry Kane reflects на его Bundesliga debut
[🎥 @SkySportsNews ] pic.twitter.com/aBJyGHXGwb
Еще 2 мяча "Бавария" провела уже в компенсированное время усилиями Сане и Телля.
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