Мудрика можуть обміняти на іншого гравця: про кого йдеться

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик став трансферною метою "Баварії". Мюнхенці хочуть встигнути завершити трансфер гравця "Челсі" до закриття літнього трансферного вікна.

Лондонський клуб може зацікавити пропозицію щодо українця, повідомляє Bild.

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Михайло Мудрик зацікавив тренерський штаб Томаса Тухеля. Попри те, що українець перейшов до "Челсі" вже після відставки німецького фахівця, нинішній наставник "Баварії" чудово обізнаний про можливості та талант молодого вінгера.

Деталі трансферу Мудрика

Томас Тухель продовжує шукати варіанти посилення лінії півзахисту команди. До кінця літнього трансферного вікна на німецьку команду чекають зміни у складі. Не виключено, що одним із новачків "Баварії" стане Михайло Мудрик.

Почеттіно випускає Мудрика на полі. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Німці хочуть запропонувати "Челсі" захисника Дайо Упамекано та близько 40 млн євро. Своєю чергою, Маурісіо Почеттіно необхідний ще один захисник, тому цей трансфер цілком імовірний.

Сам Мудрик хоче продовжити кар'єру на "Стемфорд Брідж". Це означає, що "Баварії" доведеться зацікавити у переході 22-річного вінгера, чий контракт із "Челсі" діє до літа 2031 року.

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