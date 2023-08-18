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Мудрика могут обменять на другого игрока: о ком речь

18 августа 2023 18:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрика могут обменять на другого игрока: о ком речь
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик стал трансферной целью "Баварии". Мюнхенцы хотят успеть завершить трансфер игрока "Челси" до закрытия летнего трансферного окна. 

Лондонский клуб может заинтересовать предложение по украинцу, сообщает Bild

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Михаил Мудрик заинтересовал тренерский штаб Томаса Тухеля. Несмотря на то, что украинец перешел в "Челси" уже после отставки немецкого специалиста, нынешний наставник "Баварии" прекрасно осведомлен о возможностях и таланте молодого вингера. 

Детали трансфера Мудрика 

Томас Тухель продолжает искать варианты для усиления линии полузащиты команды. До конца летнего трансферного окна немецкую команду ждут изменения в составе. Не исключено, что одним из новичков "Баварии" станет Михаил Мудрик. 

Михаил Мудрик
Почеттино выпускает Мудрика на поле. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Немцы хотят предложить "Челси" защитника Дайо Упамекано и порядка 40 млн евро. В свою очередь, Маурисио Почеттино необходимо еще один защитник, так что этот трансфер вполне вероятен. 

Сам Мудрик хочет продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж". Это означает, что "Баварии" придется заинтересовать в переходе 22-летнего вингера, чей контракт с "Челси" действует до лета 2031 года. 

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса. 

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