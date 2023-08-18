Мудрика могут обменять на другого игрока: о ком речь

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик стал трансферной целью "Баварии". Мюнхенцы хотят успеть завершить трансфер игрока "Челси" до закрытия летнего трансферного окна.

Лондонский клуб может заинтересовать предложение по украинцу, сообщает Bild.

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Михаил Мудрик заинтересовал тренерский штаб Томаса Тухеля. Несмотря на то, что украинец перешел в "Челси" уже после отставки немецкого специалиста, нынешний наставник "Баварии" прекрасно осведомлен о возможностях и таланте молодого вингера.

Детали трансфера Мудрика

Томас Тухель продолжает искать варианты для усиления линии полузащиты команды. До конца летнего трансферного окна немецкую команду ждут изменения в составе. Не исключено, что одним из новичков "Баварии" станет Михаил Мудрик.

Почеттино выпускает Мудрика на поле. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Немцы хотят предложить "Челси" защитника Дайо Упамекано и порядка 40 млн евро. В свою очередь, Маурисио Почеттино необходимо еще один защитник, так что этот трансфер вполне вероятен.

Сам Мудрик хочет продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж". Это означает, что "Баварии" придется заинтересовать в переходе 22-летнего вингера, чей контракт с "Челси" действует до лета 2031 года.

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