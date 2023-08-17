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"Челси" не может избавиться от Зиеша: игроком интересуются топ-клубы

17 августа 2023 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Челси" не может избавиться от Зиеша: игроком интересуются топ-клубы
Хаким Зиеш в матче за сборную Марокко. Фото: instagram.com/hziyech/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш может остаться в "Челси" еще как минимум на сезон. Футболист упустил еще одну возможность перейти в другой клуб.

"Челси" готов отпустить игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб, сообщает Daily Mail

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Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не рассчитывает на Хакима Зиеша в следующем сезоне. 30-летнему полузащитнику было предложено найти новый клуб, хотя контракт марокканца с лондонцами действует до лета 2025 года. 

Проблемы Зиеша

Однако эта задача оказалась непосильной для опытного футболиста. У него было две возможности сменить команду этим летом, но обе они оказались провалены. 

Сначала в услугах Хакима Зиеша был заинтересован "Аль-Наср", однако марокканцу не удалось стать одноклубником Криштиану Роналду. Футболист провалил медицинское обследование. Теперь то же самое случилось при попытке Зиеша перейти в турецкий "Галатасарай". У игрока есть серьезные проблемы со здоровьем, которые откладывают его трансфер. 

Хаким Зиеш
Хаким Зиеш после вылета с Кубка Мира-2022. Фото: instagram.com/hziyech/

Хаким Зиеш перешел в "Челси" в 2020 году из "Аякса". За футболиста заплатили 40 млн евро. 

Напомним, Мирча Луческу может получить звездного игрока, за которого заплатят большие деньги. 

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