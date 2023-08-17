"Челсі" не може позбутися Зієша: гравцем цікавляться топклуби

Хакім Зієш у матчі за збірну Марокко. Фото: instagram.com/hziyech/

Півзахисник збірної Марокко Хакім Зієш може залишитися в "Челсі" ще як мінімум на сезон. Футболіст втратив ще одну можливість перейти до іншого клубу.

"Челсі" готовий відпустити гравця, на якого не розраховує тренерський штаб, повідомляє Daily Mail.

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Новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно не розраховує на Хакіма Зієша наступного сезону. 30-річному півзахиснику було запропоновано знайти новий клуб, хоча контракт марокканця із лондонцями діє до літа 2025 року.

Проблеми Зієша

Однак це завдання виявилося непосильним для досвідченого футболіста. Він мав дві можливості змінити команду цього літа, але обидві вони виявилися провалені.

Спочатку в послугах Хакіма Зієша був зацікавлений "Аль-Наср", проте марокканцю не вдалося стати одноклубником Кріштіану Роналду. Футболіст провалив медичне обстеження. Тепер те саме сталося при спробі Зієша перейти в турецький "Галатасарай". Гравець має серйозні проблеми зі здоров'ям, які відкладають його трансфер.

Хакім Зієш після вильоту з Кубка Світу-2022. Фото: instagram.com/hziyech/

Хакім Зієш перейшов до "Челсі" 2020 року з "Аякса". За футболіста заплатили 40 млн євро.

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