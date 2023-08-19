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Роналду на саудовских горках: клуб Криштиану проиграл два стартовых матча в чемпионате

19 августа 2023 11:05
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Агабекян Карен
редактор
Роналду на саудовских горках: клуб Криштиану проиграл два стартовых матча в чемпионате
Роналду не помог победить. Фото: "Аль-Наср"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Саудовский "Аль-Наср" ранее выиграл Лигу арабских чемпионов, но провально начал домашний чемпионат. Команда проиграла два стартовых матча.

Не помог клубу и Криштиану Роналду в составе, сообщил портал Новини.LIVE.

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В финале Лиги арабских чемпионов "Аль-Наср" победил "Аль-Хиляль", в составе которого играют Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Малком и Рубен Невеш. Криштиану Роналду, Садио Мане, Марсело Брозовичу и Ко удалось выиграть 2:1, а оба мяча забил легендарный португалец.

 

 

Теперь команде сильно не везет

После победы у "Аль-Насра" в первых двух турах чемпионата началась черная полоса. Сначала команда проиграла (1:2) "Аль-Иттифаку" Стивена Джерарда, а затем "Аль-Таавуну (0:2).

В последнем матче у Роналду и Ко было тотальное преимущество, но они не забили. "Аль-Наср" 24 раза бил по воротах соперника, но лишь пять пришлись в створ. У соперника всего восемь ударов и сразу шесть — в рамку ворот.

Отметим, что "Аль-Наср" этим летом возглавил бывший тренер донецкого "Шахтера", португалец Луиш Каштру.

В прошлом сезоне "Аль-Наср" занял в чемпионате второе место, отстав на пять очков от "Аль-Иттихада".

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