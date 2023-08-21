Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем" arrow

"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем"

21 августа 2023 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем"
Игроки празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб киевского "Динамо" радуется хорошей новости накануне первого поединка квалификационного раунда Лиги Конференций против "Бешикташа". Один из футболистов команды вернулся в строй после травмы.

Денис Попов может сыграть против турецкой команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Dynamo.kiev.ua

Читайте также:

Центральный защитник Денис Попов получил повреждение незадолго до ответного поединка "Динамо" с греческим "Арисом". Киевская команда справилась с соперником в серии пенальти без одного из основных футболистов. Но теперь Попов снова в строю. 

Денис Попов
Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Важнейший матч в начале сезона 

Денис Попов тренируется по индивидуальной программе за несколько дней до первого поединка с "Бешикташем". Однако 24-летний футболист сможет выйти на поле в ближайший четверг. Тренерский штаб решит, есть ли необходимость в услугах Попова. 

Дуэль с "Бешикташем" станет серьезным экзаменом для киевского "Динамо". Победитель этой пары квалифицируется в групповой этап Лиги Конференций. Команда, которая проиграет, вылетит из еврокубков. 

Первый поединок с турецкой командой состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте (Румыния). Команды выйдут на поле в 20:00 по киевскому времени. 

Напомним, Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ.

Виталий Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии. 

Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены. 

Появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

"Днепр-1" возглавит испанский тренер: известно кто это. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз