"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем"

Игроки празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренерский штаб киевского "Динамо" радуется хорошей новости накануне первого поединка квалификационного раунда Лиги Конференций против "Бешикташа". Один из футболистов команды вернулся в строй после травмы.

Денис Попов может сыграть против турецкой команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Dynamo.kiev.ua.

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Центральный защитник Денис Попов получил повреждение незадолго до ответного поединка "Динамо" с греческим "Арисом". Киевская команда справилась с соперником в серии пенальти без одного из основных футболистов. Но теперь Попов снова в строю.

Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Важнейший матч в начале сезона

Денис Попов тренируется по индивидуальной программе за несколько дней до первого поединка с "Бешикташем". Однако 24-летний футболист сможет выйти на поле в ближайший четверг. Тренерский штаб решит, есть ли необходимость в услугах Попова.

Дуэль с "Бешикташем" станет серьезным экзаменом для киевского "Динамо". Победитель этой пары квалифицируется в групповой этап Лиги Конференций. Команда, которая проиграет, вылетит из еврокубков.

Первый поединок с турецкой командой состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте (Румыния). Команды выйдут на поле в 20:00 по киевскому времени.

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