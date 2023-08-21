"Днепр-1" возглавит испанский тренер: известно кто это

Матч Лиги чемпионов. Фото: Днепр-1

СК "Днепр-1" начал поиски нового главного тренера после вчерашней отставки Александра Кучера. Нового специалиста ищут в Испании.

Известный украинский инсайдер Игорь Бурбас назвал имя специалиста, с которым ведут переговоры.

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Герсия Гарсия на тренировке "Твенте". Фото: "Твенте"

Испанский вектор

По информации источника, сейчас идут переговоры "Днепра-1" и испанцем Гонсало Гарсией Гарсией.

Сейчас 39-летнего специалиста пытаются убедить переехать в Украину во время войны. Проблема может возникнуть с гарантиями безопасности, поскольку в случае вылета из еврокубков команда переедет в Днепр", который находиться намного ближе к зоне боевых действий чем Ужгород.

После завершения карьеры игрока специалист работал ассистентом главного тренера в "Эсбьерге", тренировал нидерландский "Твенте" и хорватскую "Истру 1961", которую покинул в конце прошло сезона.

Свою футбольную карьеру специалист начал в мадридском "Реале", а затем выступал в "Алькороне", "Мериде", "Паленсии", АГОВВ, "Херенвене", "Геракле", "Гронингене", АЕК Ларнака, "Маккаби" Тель-Авив, "Анортосисе" и "Компостелле". Ни в одной из команд Гарсия Гарсия не сыграл более 50 матчей.

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