Сидорчук объяснил причины потасовки игроков "Динамо" и "Ариса" в Лиге конференций

Сидорчук и Бущан перед матчем. Фото: instagram.com/sydorchuksergii

После ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций между киевским "Динамо" и греческим "Арисом" произошла потасовка после того, как Георгий Бущан показал болельщика гостей "определенные жесты". Голкипер передал им сообщение за их недостойное поведение.

Возникшую ситуацию в Instagram прокомментировал в соцсетях капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Отметим, что виновны в возникшей ситуации болельщики "Ариса", которые в домашнем матче вывесили баннер против полка "Азов".

Dynamo Kiev ran the length of the pitch to taunt the Aris fans after winning the tie on penalties in the second leg.pic.twitter.com/4ndxipNXlw