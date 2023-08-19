Сидорчук объяснил причины потасовки игроков "Динамо" и "Ариса" в Лиге конференций

Сидорчук и Бущан перед матчем. Фото: instagram.com/sydorchuksergii

После ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций между киевским "Динамо" и греческим "Арисом" произошла потасовка после того, как Георгий Бущан показал болельщика гостей "определенные жесты". Голкипер передал им сообщение за их недостойное поведение.

Возникшую ситуацию в Instagram прокомментировал в соцсетях капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

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Отметим, что виновны в возникшей ситуации болельщики "Ариса", которые в домашнем матче вывесили баннер против полка "Азов".

Dynamo Kiev ran the length of the pitch to taunt the Aris fans after winning the tie on penalties in the second leg.pic.twitter.com/4ndxipNXlw — Sam Street (@samstreetwrites) August 18, 2023

Игроки рассказали грекам, кто такой "Азов"

По словам Сидорчука, им важно было рассказать, что "Азов" — это герои. Игроки планируют делать это и в дальнейшем.

"Мы часто слышим, что не стоит опускаться до уровня врага. Иногда с этим сложно согласиться из-за несправедливости.

Но нам свое делать. Вчера был высокий градус эмоций. Мы с командой своим поведением не хотели обходить этические и спортивные ценности в футболе. Не хотели вести себя, как наши соперники.

Для нас важно показывать наших украинских героев. "Азов" был и остается героями, о которых мы должны рассказывать миру. Мы будем делать это дальше. А миру важно наконец понять, кто есть кто и где герои", — написал Сидорчук.

По итогам двух матчей "Динамо" в серии пенальти обыграли "Арис" и вышли в плей-офф Лиги конференций. За право попасть в группу ЛК украинцы сыграют против турецкого "Бешикташа".

Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

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