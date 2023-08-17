"Динамо" у серії пенальті пройшло "Аріс"

Шапаренко подає штрафний на ворота "Аріса". Фото: twitter.com/NicolaiBrydeNie

У Бухаресті на стадіоні місцевого "Рапіда" київське "Динамо" у матчі-відповіді приймало грецький "Аріс". У цьому матчі повернувся після хвороби основний форвард Владислав Ванат та не зміг зіграти захисник Денис Попов.

Другий матч завершився перемогою киян у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першій грі в Греції "Аріс" переміг із рахунком 1:0 і тому киянам потрібна була перемога з різницею у два м'ячі для перемоги в основний час.

Огляд матчу

"Динамо" — "Аріс" — 2:1 6:5 за пен. Перший матч 0:1

Голи: "Волошин, 45, Караваєв, 85 — Джурасек, 38

"Динамо Київ": Бущан — Тимчик (Караваєв, 72), Дячук, Сирота, Дубінчак — Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський — Ярмоленко (Парріс, 106), Ванат (Беніто, 106), Волошин (Діалло, 82).

Головний тренер: Мірча Луческу



"Аріс": Хутесіотіс — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек (Рупп, 59), Жан Жюль (Самора, 106), Даріда (Павічич, 75) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Морон (Христодулопулос, 82), Пальма (Матарріта, 82).

Головний тренер: Апостолос Терзис



Попередження: Сирота, Андрієвський — Пальма, Матарріта, Одубаджо



На 106-й хвилині був вилучений Домагой Павічич ("Аріс") за друге попередження.

Другий матч київське "Динамо" почало знову не найкращим чином, оскільки нічого не виходило в атаці. Суперник же вирішив грати на контратаках, що у них також не найкраще виходило.

Проте своєї контратаки "Аріс" дочекався. На 38-й хвилині після подачі з правого флангу на дальній кут воротарського майданчика Пальма скинув м'яч на Джурасека, який забив практично порожні ворота.

"Динамо" вдалося відігратися на 45 хвилині. Один із головних винуватців пропущеного м'яча Сидорчук реабілітувався, навісивши з глибини поля до штрафного майданчика, де Волошин випередив захисника та головою перекинув воротаря.

У другому таймі кияни заграли інакше. Команда стала краще контролювати м'яч та створювати напівмоменти. Ті ж Ярмоленко та Буяльський створювали небезпеку. При цьому "Аріс" на контратаках був ще небезпечнішим.

На 85-й хвилині "Динамо" вийшло вперед. Андрієвський з глибини поля перевів м'яч на правий фланг штрафного, де Караваєв вбіг та вистрілив повз воротаря — 2:1.

У наступний час до фінального свистка судді "Аріс" влаштував навалу на ворота киян та мав шанси забити м'яч, але десь врятував воротар, десь захисники, а десь везіння.

Перший екстратайм запам'ятався контролем м'яча за "Динамо" та кількома чудовими моментами суперника на контратаках, де команду врятував Бущан.

На початку другого екстратайму Павічич грубо збив Дубінчака та заробив другу жовту картку, яка стала червоною. У більшості "Динамо" грало так, ніби команди в рівних складах, або киян 10, а греків 11. Підопічні Луческу все ж таки відбилися й довели гру до серії пенальті.

У лотереї першим у Аріса не забив Менендес, удар якого потяг Бущан. Потім у киян не забив Перріс. Перемогу "Динамо" принесли удар Дубінчака й подальший промах захисника греків.

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