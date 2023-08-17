"Динамо" в серии пенальти прошло "Арис"

Шапаренко подает штрафной на ворота "Ариса". Фото: twitter.com/NicolaiBrydeNie

В Бухаресте на стадионе местного "Рапида" киевское "Динамо" в ответном матче принимало греческий "Арис". В этом матче вернулся после болезни основной форвард Владислав Ванат и не смог сыграть защитник Денис Попов.

Второй матч завершился победой киевлян в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первой игре в Греции "Арис" победил со счетом 1:0 и поэтому киевлянам нужна была победа с разницей в два мяча для победы в основное время.

Обзор матча

"Динамо" — "Арис" 2:1 6:5 по пен. Первый матч 0:1

Голы: "Волошин, 45, Караваев, 85 — Джурасек, 38

"Динамо Киев": Бущан — Тимчик (Караваев, 72), Дячук, Сирота, Дубинчак — Шапаренко (Андриевский, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский — Ярмоленко (Паррис, 106), Ванат (Бенито, 106), Волошин (Диалло, 82).

Главный тренер: Мирча Луческу



"Арис": Хутесиотис — Монтоя, Фабиано, Одубаджа, Феррари — Джурасек (Рупп, 59), Жан Жюль (Самора, 106), Дарида (Повичич, 75) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Морон (Христодулопулос, 82), Пальма (Матаррита, 82).

Главный тренер: Апостолос Терзис



Предупреждение: Сирота, Андриевский — Пальма, Матаррита, Одубаджо



На 106-й минуте был удален Домагой Павичич ("Арис") за второе предупреждение.

Второй матч киевское "Динамо" начало снова не лучшим образом, поскольку ничего не получалось в атаке. Соперник же решил играть на контратаках, что у них также не лучшим образом получалось.

Однако своей контратаки "Арис" дождался. На 38-й минуте после подачи с правого фланга на дальний угол вратарской площадки Пальма сбросил мяч на Джурасека, который забил в практически пустые ворота.

"Динамо" удалось отыграться на 45-й минуте. Один из главных виновников пропущенного мяча Сидорчук реабилитировался, навесив из глубины поля в штрафную, где опередивший защитника Волошин головой перебросил вратаря.

Во втором тайме киевляне заиграли иначе. Команда стала лучше контролировать мяч и создавать полумоменты. Те же Ярмоленко и Буяльский создавали опасность. При этом "Арис" на контратаках был еще опаснее.

На 85-й минуте "Динамо" вышло вперед. Андриевский из глубины поля перевел мяч на правый фланг штрафного, где вбежавший Караваев выстрелил мимо вратаря — 2:1.

В последующее время до свистка судьи "Арис" устроил навалу на ворота киевлян и имел шансы забить мяч, но где-то спас вратарь, где-то защитники, а где-то везение.

Первый экстратайм запомнился контролем мяча за "Динамо" и несколькими отличными моментами соперника на контратаках, где команду спас Бущан.

В начале второго экстратайма Павичич грубо сбил Дубинчака и заработал вторую желтую карточку, которая стала красной. В большинстве "Динамо" играло все также, будто команды в равных составах, либо киевлян 10, а греков 11. Подопечные Луческу все же отбились и довели игру к серии пенальти.

В лотерее первым у "Ариса" не забил Менендес, удар которого потянул Бущан. Затем у киевлян не забил Перрис. Победу "Динамо" принес удар Дубинчака и последующий промах защитника греков.

Напомним, Мирча Луческу может получить звездного игрока, за которого заплатят большие деньги.

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