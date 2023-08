Сидорчук пояснив причини сутички гравців "Динамо" та "Аріса" в Лізі конференцій

Сидорчук та Бущан перед матчем. Фото: instagram.com/sydorchuksergii

Після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між київським"Динамо" і грецьким "Арісом" відбулася сутичка після того, як Георгій Бущан показав уболівальникам гостей "певні жести". Голкіпер передав їм повідомлення за їхню негідну поведінку.

Ситуацію, що виникла в Instagram, прокоментував у соцмережах капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Зазначимо, що винні у ситуації, що виникла, вболівальники "Аріса", які в домашньому матчі вивісили банер проти полку "Азов".

Dynamo Kiev ran the length of pitch to taunt the Aris fans after winning the tie on penalties in the second leg. pic.twitter.com/4ndxipNXlw