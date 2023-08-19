Сидорчук пояснив причини сутички гравців "Динамо" та "Аріса" в Лізі конференцій

Сидорчук та Бущан перед матчем. Фото: instagram.com/sydorchuksergii

Після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між київським"Динамо" і грецьким "Арісом" відбулася сутичка після того, як Георгій Бущан показав уболівальникам гостей "певні жести". Голкіпер передав їм повідомлення за їхню негідну поведінку.

Ситуацію, що виникла в Instagram, прокоментував у соцмережах капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

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Зазначимо, що винні у ситуації, що виникла, вболівальники "Аріса", які в домашньому матчі вивісили банер проти полку "Азов".

Dynamo Kiev ran the length of pitch to taunt the Aris fans after winning the tie on penalties in the second leg. pic.twitter.com/4ndxipNXlw — Sam Street (@samstreetwrites) August 18, 2023

Гравці розповіли грекам, хто такий "Азов"

За словами Сидорчука, їм було важливо розповісти, що "Азов" — це герої. Гравці планують робити це й надалі.

"Ми часто чуємо, що не варто опускатися до рівня ворога. Іноді з цим складно погодитися через несправедливість.

Але нам своє робити. Вчора був найвищий градус емоцій. Ми з командою своєю поведінкою не хотіли оминати етичні та спортивні цінності у футболі. Не хотіли поводитися, як наші суперники.

Для нас важливо показувати наших українських героїв. "Азов" був і залишається героями, про яких ми маємо розповідати світові. Ми робитимемо це далі. А світові важливо зрештою зрозуміти, хто є хто і де герої", — написав Сидорчук.

За підсумками двох матчів "Динамо" у серії пенальті обіграли "Аріс" й вийшли до плей-офф Ліги конференцій. За право потрапити до групи ЛК українці зіграють проти турецького "Бешикташу".

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

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