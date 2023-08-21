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Трубин станет основным голкипером "Бенфики": известно главное условие

21 августа 2023 08:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин станет основным голкипером "Бенфики": известно главное условие
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вскоре сможет дебютировать за португальскую "Бенфику". Молодой футболист сменил клуб несколько недель назад. 

У Трубина будет шанс стать футболистом основного состава "орлов", сообщает A Bola

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Анатолий Трубин перешел из донецкого "Шахтера" в лиссабонскую "Бенфику" за 10 млн евро. Однако украинский вратарь пока так и не дебютировал в составе своей новой команды. 

Шанс для Трубина 

В ближайшее время перспективы украинца в "Бенфике" могут улучшиться. Основной голкипер португальского клуба Одиссеас Влаходимос стал приоритетной трансферной целью амстердамского "Аякса". Основной вратарь нидерландской команды Херонимо Рульи получил тяжелую травму и не сыграет до конца 2023 года. "Аякс" хочет его заменить 31-летним Влаходимосом. 

Анатолий Трубин
Трубин слушает указания тренера. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Амстердамцы готовят выгодное предложение для "Бенфики". Они готовы заплатить за опытного вратаря 12 млн евро. Если Одиссеас уедет из Португалии, то Трубин сразу же станет основным голкипером лиссабонцев. Ему придется адаптироваться в новой команде прямо по ходу сезона. 

Контракт Анатолия Трубина с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. 

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