Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Что было на футболке парня, "сорвавшего" финал женского ЧМ-2023 arrow

Что было на футболке парня, "сорвавшего" финал женского ЧМ-2023

20 августа 2023 21:37
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Что было на футболке парня, "сорвавшего" финал женского ЧМ-2023
Парень чуть не сорвал матч. Фото: AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Финал женского чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Англии чуть не был сорван. Все из-за фаната, который поддержал Украину.

Парень выбежал на поле посреди матча и сделал заявление, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что в финальном матче сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0.

Еще есть люди, публично выступающие против агрессии России

В Сиднее (Австралия) на 26-й минуте матча на поле выбежал болельщик в футболке с лозунгами в поддержку Украины.

На лицевой стороне футболки был изображен российский президент Владимир Путин в образе идеолога нацизма Адольфа Гитлера и подпись "Stop putler". На спине была карта Украины и слова "Free Ukraine".

Нарушитель регламента пытался подбежать к одной из английских футболисток, но его поймали стюарды. Из-за этого инцидента матч прервали на несколько минут.

Отметим, что на мужском чемпионате мира-2022 в Катаре во время игры Португалия — Уругвай на поле появился болельщик с посланием "Save Ukraine".

Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Сергей Сидорчук объяснил причины потасовки игроков "Динамо" и "Ариса" в Лиге конференций.

Хосеп Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Кевина Де Брюйне.

Мауриссио Почеттино разозлился на Михаила Мудрика: можно не ждать украинца в старте.

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле не помогли: "ПСЖ" опустилось в середину турнирной таблицы.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко осудил оккупантов за ракетный обстрел его родного города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз