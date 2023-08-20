Что было на футболке парня, "сорвавшего" финал женского ЧМ-2023
Финал женского чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Англии чуть не был сорван. Все из-за фаната, который поддержал Украину.
Парень выбежал на поле посреди матча и сделал заявление, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что в финальном матче сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0.
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В Сиднее (Австралия) на 26-й минуте матча на поле выбежал болельщик в футболке с лозунгами в поддержку Украины.
На лицевой стороне футболки был изображен российский президент Владимир Путин в образе идеолога нацизма Адольфа Гитлера и подпись "Stop putler". На спине была карта Украины и слова "Free Ukraine".
Нарушитель регламента пытался подбежать к одной из английских футболисток, но его поймали стюарды. Из-за этого инцидента матч прервали на несколько минут.
Отметим, что на мужском чемпионате мира-2022 в Катаре во время игры Португалия — Уругвай на поле появился болельщик с посланием "Save Ukraine".
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