Что было на футболке парня, "сорвавшего" финал женского ЧМ-2023

Парень чуть не сорвал матч. Фото: AFP

Финал женского чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Англии чуть не был сорван. Все из-за фаната, который поддержал Украину.

Парень выбежал на поле посреди матча и сделал заявление, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в финальном матче сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0.

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В Сиднее (Австралия) на 26-й минуте матча на поле выбежал болельщик в футболке с лозунгами в поддержку Украины.

На лицевой стороне футболки был изображен российский президент Владимир Путин в образе идеолога нацизма Адольфа Гитлера и подпись "Stop putler". На спине была карта Украины и слова "Free Ukraine".

Нарушитель регламента пытался подбежать к одной из английских футболисток, но его поймали стюарды. Из-за этого инцидента матч прервали на несколько минут.

Отметим, что на мужском чемпионате мира-2022 в Катаре во время игры Португалия — Уругвай на поле появился болельщик с посланием "Save Ukraine".

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