Мбаппе и Дембеле не помогли: "ПСЖ" опустилось в середину турнирной таблицы

Мбаппе после забитого гола. Фото: "ПСЖ"

Во французской Лиге 1 состоялись матчи второго тура. В одном из них "ПСЖ" на выезде играл против "Тулузы".

Команда Луиса Энрике сыграла вничью 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Эта потеря очков стала второй подряд для парижан. В первом туре чемпионата они расписали нулевую ничью с "Лорьяном".

Не помогла даже связка Мбаппе - Дембеле

"Тулуза" — "ПСЖ" — 1:1

Голы: Абухляль, 87 (с пенальти) — Мбаппе, 62 (с пенальти).

"Тулуза": Рест — Коста, Николайсен, Диарра — Деслер, Кассерес (Шмидт, 71), Сьерро, Суасо — Абухляль (Каманзи, 90), Магри (Женро, 57) — Даллинг.

Главный тренер: Карлос Мартинес Новель

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Скриньяр, Эрнандес (Данила, 78) — Заир-Эмри, Угарте, Фабиан (Дембеле, 51) — Витинья (Солер, 78) — Рамуш, Ли Кан Ин (Мбаппе, 51).

Главный тренер: Луис Энрике

Предупреждение: Ли Ка Ин, Угарт, Доннарумма.

Перед матчем интереса добавило присутствие в заявке Килиана Мбаппе, который наконец "закопал топор войны" с катарскими владельцами клуба. Но Энрике с первых минут не выпустил ни Килиана, ни звездного новичка Усмана Дембеле.

Эти зрелищные и быстроногие футболисты вышли на поле во втором тайме на 51-й минуте. Вскоре один из них отличился голом. После заработанного пенальти Мбаппе на 62-й минуте его реализовал и сделал счет 0:1.

Несмотря на более сильный состав у "ПСЖ", "Тулуза" не сдалась и в конце матча заработала свой одиннадцатиметровый удар, который реализовал Закария Абухляль.

После субботнего игрового дня "ПСЖ" с двумя очками в активе занимает восьмое место, но после воскресных матчей они упадут еще ниже.

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