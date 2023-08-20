Мбаппе та Дембеле не допомогли: "ПСЖ" опустилося в середину турнірної таблиці

Мбаппе після забитого голу. ФотО: "ПСЖ"

У французькій Лізі 1 відбулися матчі другого туру. В одному з них "ПСЖ" на виїзді грав проти "Тулузи".

Команда Луїса Енріке зіграла внічию 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ця втрата очок стала другою поспіль для парижан. У першому турі чемпіонату вони розписалу нульову нічию з "Лорьяном".

Не допомогла навіть зв’язка Мбаппе — Дембеле

"Тулуза" — "ПСЖ" — 1:1

Голи: Абухляль, 87 (з пенальті) – Мбаппе, 62 (з пенальті).

"Тулуза": Рест – Коста, Ніколайсен, Діарра – Деслер, Кассерес (Шмідт, 71), Сьєрро, Суасо – Абухляль (Каманзі, 90), Магрі (Женро, 57) – Даллінга.

Головний тренер: Карлос Мартинес Новель

"ПСЖ": Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес (Данілу, 78) – Заїр-Емрі, Угарте, Фабіан (Дембеле, 51) – Вітінья (Солер, 78) – Рамуш, Лі Кан Ін (Мбаппе, 51).

Головний тренер: Луїс Енріке

Попередження: Лі Ка Ін, Угарте, Доннарумма.

Перед матчем інтересу додала присутність в заявці Кіліана Мбаппе, який нарешті "закопав сокиру війни" з катарськими власниками клубу. Але Енріке з перших хвилин не випустив ні Кіліана, ні зіркового новачка Усмана Дембеле.

Ці видовищні та швидконогі футболісти вийшли на поле в другому таймі, на 51-й хвилині. Невдовзі один з них відзначився голом. Після заробленого пенальті Мбаппе на 62-й хвилині його реалізував та зробив рахунок 0:1.

Попри сильніший склад у "ПСЖ", "Тулуза" не здалася та наприкінці матчу заробила свій одинадцятиметровий удар, який реалізував Закарія Абухляль.

Після суботнього ігрового дня "ПСЖ" з двома очками в активі посідає восьме місце, але після матчів неділі вони впадуть ще нижче.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Гаррі Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного гола.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Мудрика можуть обміняти на іншого футболіста: про кого йдеться.

Київське "Динамо" готується до рекордного трансферу: хтось посилить команду.