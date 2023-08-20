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"Карпаты" обвинили топ-клуб Испании в спонсорстве российского терроризма

20 августа 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
"Карпаты" обвинили топ-клуб Испании в спонсорстве российского терроризма
В начале войны "Реал" и "Реал Сосьедад" поддержали Украину. Фото: Твиттер
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад", который по итогам прошлого сезона стал четвертым в Ла Лиге и сыграет в Лиге чемпионов, купил игрока из России. За него заплатили более 10 млн евро.

Из украинского футбольного комьюнити первыми в соцсетях на новость отреагировали львовские "Карпаты".

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Отметим, что ранее "Реал Сосьедад" подписал контракт с российским футболистом московского "Динамо" Арсеном Захаряном.

 

 

У испанцев изменилась позиция

В "Карпатах" напомнили, что в марте 2022 года "Реал Сосьедад" публиковал посты в поддержку Украины.

"Март 2022 года. "Реал Сосьедад": "все мы с Украиной". Август 2023-го: "Реал Сосьедад" платит более 10 миллионов евро российскому "Динамо" за игрока национальной сборной России", — написали в клубе.

В "Карпатах" отметили, что от сделки Российское правительство получит более 1 млн евро в качестве налогов. Эти средства могут направить на войну в Украине.

"Российский режим получает более 1 млн евро налогов. "Реал Сосьедад" поддерживает терроризм и смерть украинцев", — говорится в сообщении.

Если верить западным источникам, за 20-летнего россиянина заплатят 13 млн евро и бонусы.

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