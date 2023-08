"Карпаты" обвинили топ-клуб Испании в спонсорстве российского терроризма

В начале войны "Реал" и "Реал Сосьедад" поддержали Украину. Фото: Твиттер

Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад", который по итогам прошлого сезона стал четвертым в Ла Лиге и сыграет в Лиге чемпионов, купил игрока из России. За него заплатили более 10 млн евро.

Из украинского футбольного комьюнити первыми в соцсетях на новость отреагировали львовские "Карпаты".

Отметим, что ранее "Реал Сосьедад" подписал контракт с российским футболистом московского "Динамо" Арсеном Захаряном.

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to russian dinamo for their NT player.



russian regime receives more than 1m € in taxes. Real Sociedad support terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo