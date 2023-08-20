Ярмоленко відреагував на ракетний обстріл його рідного Чернігова

Гравець засудив окупантів та підтримав місто. Фото: Instagram/AndreyYarmolenko

Капітан збірної України засудив окупантів за ракетний обстріл по його рідному місту. Півзахисник "Динамо" підтримав Чернігов, в якому в суботу загинули 7 осіб та постраждало 129 осіб та написав що думаю про країну-агресорку.

Про це він повідомив у своєму Instagram, передає портал Новини.LIVE.

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До першого ролика Андрій написав: "Тримайся, рідненький", а в другій сторіс — "Русня е**ная".

Сторіз Ярмоленко. Скрін

Постраждали 15 дітей

У МВС повідомили, що внаслідок російського удару по центральній частині міста семеро людей загинуло та 129 було поранено.

За даними відомства, серед постраждалих є 15 дітей та 15 працівників поліції.

Серед постраждалих є 15 дітей та 15 працівників поліції. Фото: Новини.LIVE

Керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. За його даними, в результаті ракетної атаки 140 людей звернулись за медичною допомогою, 41 було госпіталізовано.

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Організація Об’єднаних Націй також засудила ракетний удар Росії по середмістю Чернігова.

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, завданий незадовго до цього по центру міста Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули та дістали поранень десятки мирних мешканців, зокрема діти. Це огидно — атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відзначити релігійне свято Преображення Господнє", – заявив координатор по гуманітарним справам від ООН в Україні Деніз Браун.

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