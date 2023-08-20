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Ярмоленко відреагував на ракетний обстріл його рідного Чернігова

20 серпня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ярмоленко відреагував на ракетний обстріл його рідного Чернігова
Гравець засудив окупантів та підтримав місто. Фото: Instagram/AndreyYarmolenko
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан збірної України засудив окупантів за ракетний обстріл по його рідному місту. Півзахисник "Динамо" підтримав Чернігов, в якому в суботу загинули 7 осіб та постраждало 129 осіб та написав що думаю про країну-агресорку.

Про це він повідомив у своєму Instagram, передає портал Новини.LIVE.

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Ярмоленко опублікував два відео з наслідками ранкових обстрілів Чернігова російськими варварами.

До першого ролика Андрій написав: "Тримайся, рідненький", а в другій сторіс — "Русня е**ная".

ярмола
Сторіз Ярмоленко. Скрін

Постраждали 15 дітей

У МВС повідомили, що внаслідок російського удару по центральній частині міста семеро людей загинуло та 129 було поранено.

За даними відомства, серед постраждалих є 15 дітей та 15 працівників поліції.

Чернигов
Серед постраждалих є 15 дітей та 15 працівників поліції. Фото: Новини.LIVE

Керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. За його даними, в результаті ракетної атаки 140 людей звернулись за медичною допомогою, 41 було госпіталізовано.

ООН теж засуджує терористів

Організація Об’єднаних Націй також засудила ракетний удар Росії по середмістю Чернігова.

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, завданий незадовго до цього по центру міста Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули та дістали поранень десятки мирних мешканців, зокрема діти. Це огидно — атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відзначити релігійне свято Преображення Господнє", – заявив координатор по гуманітарним справам від ООН в Україні Деніз Браун.

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