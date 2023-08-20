Ярмоленко отреагировал на ракетные обстрелы его родного Чернигова

Игрок осудил окупантов и поддержал город. Фото: Instagram/AndreyYarmolenko

Капитан сборной Украины осудил окупантов за ракетный обстрел по его родному городу. Полузащитник "Динамо" поддержал Чернигов, в котором в субботу погибли 7 человек и пострадали 129 человек и написал что думаю о стране-агрессоре.

Об этом он сообщил в своем Instagram, передает портал Новини.LIVE.

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Пострадали 15 детей

В МВД сообщили, что в результате российского удара по центральной части города семь человек погибли и 129 были ранены.

По данным ведомства, среди пострадавших 15 детей и 15 работников полиции.

Среди пострадавших есть 15 детей и 15 сотрудников полиции. Фото: Новости.

Руководитель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус сообщил о завершении поисково-спасательной операции. По его данным, в результате ракетной атаки 140 человек обратились за медицинской помощью, 41 были госпитализированы.

ООН тоже осуждает террористов

Организация Объединенных Наций также осудила ракетный удар России по Черниговской среде.

"Я крайне обеспокоена известием об очередном российском ударе, нанесенном незадолго до этого по центру города Чернигова на севере Украины, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в частности дети. Это отвратительно — атаковать главную площадь большого города утром, когда люди гуляют, некоторые идут в церковь, чтобы отметить религиозный праздник Преображения Господня", – заявил координатор по гуманитарным делам от ООН в Украине Дениз Браун.

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