"Карпати" звинуватили топклуб Іспанії у спонсорстві російського тероризму
Іспанський футбольний клуб "Реал Сосьєдад", який за підсумками минулого сезону став четвертим у Ла Лізі та зіграє у Лізі чемпіонів, купив гравця з Росії. За нього заплатили понад 10 млн євро.
З українського футбольного ком'юніті першими у соцмережах на новину відреагували львівські "Карпати".
Зазначимо, що раніше "Реал Сосьєдад" підписав контракт із російським футболістом московського "Динамо" Арсеном Захаряном.
March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 20, 2023
August 2023: Real pays over 10m € to rusky dinamo for their NT player.
russian regime receives більше 1m € in taxes. Real Sociedad підтримує terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo
В іспанців змінилася позиція
У "Карпатах" нагадали, що у березні 2022 року "Реал Сосьєдад" публікував пости на підтримку України.
"Березень 2022 року. "Реал Сосьєдад": "всі ми з Україною". Серпень 2023-го: "Реал Сосьєдад" платить понад 10 мільйонів євро російському "Динамо" за гравця національної збірної Росії", — написали в клубі.
У "Карпатах" зазначили, що від угоди Російський уряд отримає понад 1 млн євро як податки. Ці кошти можуть спрямувати на війну в Україні.
"Російський режим отримує понад 1 млн євро податків. "Реал Сосьєдад" підтримує тероризм і смерть українців", — йдеться у повідомленні.
Якщо вірити західним джерелам, за 20-річного росіянина заплатять 13 млн євро та бонуси.
Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.
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