"Карпати" звинуватили топклуб Іспанії у спонсорстві російського тероризму

На початку війни "Реал" та "Реал Сосьєдад" підтримали Україну. Фото: Твіттер

Іспанський футбольний клуб "Реал Сосьєдад", який за підсумками минулого сезону став четвертим у Ла Лізі та зіграє у Лізі чемпіонів, купив гравця з Росії. За нього заплатили понад 10 млн євро.

З українського футбольного ком'юніті першими у соцмережах на новину відреагували львівські "Карпати".

Зазначимо, що раніше "Реал Сосьєдад" підписав контракт із російським футболістом московського "Динамо" Арсеном Захаряном.

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to rusky dinamo for their NT player.



russian regime receives більше 1m € in taxes. Real Sociedad підтримує terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo