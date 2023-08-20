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"Карпати" звинуватили топклуб Іспанії у спонсорстві російського тероризму

20 серпня 2023 14:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Карпати" звинуватили топклуб Іспанії у спонсорстві російського тероризму
На початку війни "Реал" та "Реал Сосьєдад" підтримали Україну. Фото: Твіттер
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанський футбольний клуб "Реал Сосьєдад", який за підсумками минулого сезону став четвертим у Ла Лізі та зіграє у Лізі чемпіонів, купив гравця з Росії. За нього заплатили понад 10 млн євро.

З українського футбольного ком'юніті першими у соцмережах на новину відреагували львівські "Карпати".

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Зазначимо, що раніше "Реал Сосьєдад" підписав контракт із російським футболістом московського "Динамо" Арсеном Захаряном.

 

 

В іспанців змінилася позиція

У "Карпатах" нагадали, що у березні 2022 року "Реал Сосьєдад" публікував пости на підтримку України.

"Березень 2022 року. "Реал Сосьєдад": "всі ми з Україною". Серпень 2023-го: "Реал Сосьєдад" платить понад 10 мільйонів євро російському "Динамо" за гравця національної збірної Росії", — написали в клубі.

У "Карпатах" зазначили, що від угоди Російський уряд отримає понад 1 млн євро як податки. Ці кошти можуть спрямувати на війну в Україні.

"Російський режим отримує понад 1 млн євро податків. "Реал Сосьєдад" підтримує тероризм і смерть українців", — йдеться у повідомленні.

Якщо вірити західним джерелам, за 20-річного росіянина заплатять 13 млн євро та бонуси.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

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