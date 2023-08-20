"Карпати" звинуватили топклуб Іспанії у спонсорстві російського тероризму

На початку війни "Реал" та "Реал Сосьєдад" підтримали Україну. Фото: Твіттер

Іспанський футбольний клуб "Реал Сосьєдад", який за підсумками минулого сезону став четвертим у Ла Лізі та зіграє у Лізі чемпіонів, купив гравця з Росії. За нього заплатили понад 10 млн євро.

З українського футбольного ком'юніті першими у соцмережах на новину відреагували львівські "Карпати".

Читайте також:

Зазначимо, що раніше "Реал Сосьєдад" підписав контракт із російським футболістом московського "Динамо" Арсеном Захаряном.

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to rusky dinamo for their NT player.



russian regime receives більше 1m € in taxes. Real Sociedad підтримує terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 20, 2023

В іспанців змінилася позиція

У "Карпатах" нагадали, що у березні 2022 року "Реал Сосьєдад" публікував пости на підтримку України.

"Березень 2022 року. "Реал Сосьєдад": "всі ми з Україною". Серпень 2023-го: "Реал Сосьєдад" платить понад 10 мільйонів євро російському "Динамо" за гравця національної збірної Росії", — написали в клубі.

У "Карпатах" зазначили, що від угоди Російський уряд отримає понад 1 млн євро як податки. Ці кошти можуть спрямувати на війну в Україні.

"Російський режим отримує понад 1 млн євро податків. "Реал Сосьєдад" підтримує тероризм і смерть українців", — йдеться у повідомленні.

Якщо вірити західним джерелам, за 20-річного росіянина заплатять 13 млн євро та бонуси.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Сергій Сидорчук пояснив причини сутички гравців "Динамо" та "Аріса" в Лізі конференцій.

Хосеп Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Кевіна Де Брюйне.

Мауріссіо Почеттіно розлютився на Михайла Мудрика: можна не чекати українця у старті.

Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле не допомогли: "ПСЖ" опустилося в середину турнірної таблиці

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко засудив окупантів за ракетний обстріл його рідного міста.