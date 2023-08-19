Почеттино разозлился на Мудрика: можно не ждать украинца в старте

Почеттино и Мудрик. Фото: "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино разгневался из-за заявлений некоторых молодых талантов с восьмилетними контрактами. Специалист заявил, что не позволит им играть в старте, если они этого не заслуживают.

Ярость специалиста вызвали комментарии игроков, которых он не называет, но дает четко понять о ком может идти речь, сообщает Dailymail.

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По словам тренера, все футболисты, на которых клуб тратит деньги, должны ежедневно демонстрировать то, что они заслуживают свое место на поле.

"Если у футболиста восьмилетний контракт — он должен быть ответственным и демонстрировать уважение, преданность и качество, которое мы ожидаем. Если этого не будет, он не будет играть.

Игрокам нельзя огорчаться, поскольку разочаровываться может только клуб. Ведь если мы подписываем игрока и даем ему восьмилетний контракт, а он не хочет делать то, что мы ожидаем, то он не играет именно из-за себя, а не из-за нас", — сказал наставник.

Почеттино отметил, что есть недовольные игроки, не желающие бороться за свое место в команде. Для этих футболистов он обещает держать открытой дверь на выход.

Если отталкиваться от слов о восьмилетнем контракте, то в "Челси" всего четыре таких игрока: зимние новички Энцо Фернандес и Михаил Мудрик, и летние Николас Джексон и Мойзес Кайседо. Последний только перешел в клуб, а Энцо и Джексон играют в основе.

Трудно в это поверить, но если Почеттино не преувеличивал срок контракта, молодости и таланта, то с большой вероятностью речь шла о Мудрике. Это одна из ситуаций, когда хочется ошибаться.

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