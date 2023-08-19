Почеттіно розлютився на Мудрика: можна не чекати українця в старті

Почеттіно та Мудрик. Фото: "Челсі"

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно розгнівався через заяви деяких молодих талантів з восьмирічними контрактами. Спеціаліст заявив, що не дозволить їм грати у старті, якщо вони цього не заслуговують.

Лють спеціаліста викликали коментарі гравців, яких він не називає, але дає чітко зрозуміти, про кого може йтися, повідомляє Dailymail.

Читайте також:

Зазначимо, що "Челсі" в першому турі АПЛ розписав нічию з "Ліверпулем". Українець Михайло Мудрик вийшов на поле в останні 9 хвилин матчу.

Почеттіно розкритикував своїх талантів

За словами тренера, всі футболісти, на яких клуб витрачає кошти, повинні щодня демонструвати те, що вони заслуговують на своє місце на полі.

"Якщо футболіст має восьмирічний контракт — він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість та якість, яку ми очікуємо. Якщо цього не буде, він не гратиме.

Гравцям не можна бути засмученими, оскільки розчаровуватися може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а він не хоче робити те, що ми очікуємо, то він не грає саме через себе, а не через нас", — сказав наставник.

Почеттіно зазначив, що є незадоволені гравці, які не хочуть боротися за своє місце в команді. Для цих футболістів він обіцяє тримати відкритими двері на вихід.

Якщо відштовхуватись від слів про 8 років контракту, то в "Челсі" лише четверо таких гравців: зимові новачки Енцо Фернандес та Михайло Мудрик, та літні Ніколас Джексон й Мойзес Кайседо. Останній тільки перейшов у клуб, Енцо та Джексон грають в основі.

Важко в це повірити, але якщо Почеттіно не перебільшував стосовно терміну контракту, молодості та таланту, то з великою ймовірністю йшлося про Мудрика. Це одна із ситуацій, коли хочеться помилятися.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Гаррі Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного голу.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Мудрика можуть обміняти на іншого футболіста: про кого йдеться.

Київське "Динамо" готується до рекордного трансферу: хто посилить команду.