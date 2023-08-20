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Що було на футболці хлопця, який "зірвав" фінал жіночого ЧС-2023

20 серпня 2023 21:37
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Що було на футболці хлопця, який "зірвав" фінал жіночого ЧС-2023
Хлопець мало не зірвав матч. Фото: AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Фінал жіночого чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Англії мало не було зірвано. Все через фаната, який підтримав Україну.

Хлопець вибіг на поле посеред матчу та зробив заяву, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у фінальному матчі збірна Іспанії обіграла команду Англії з рахунком 1:0.

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У Сіднеї (Австралія) на 26-й хвилині матчу на поле вибіг уболівальник у футболці з гаслами на підтримку України.

На лицьовій стороні футболки було зображено російського президента Володимира Путіна в образі ідеолога нацизму Адольфа Гітлера та підпис "Stop putler". На спині була карта України та слова "Free Ukraine".

Порушник регламенту намагався підбігти до однієї з англійських футболісток, але його впіймали стюарди. Через цей інцидент матч перервали на кілька хвилин.

Зазначимо, що на чоловічому чемпіонаті світу-2022 у Катарі під час гри Португалія — Уругвай на полі з'явився вболівальник із посланням "Save Ukraine".

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