Що було на футболці хлопця, який "зірвав" фінал жіночого ЧС-2023

Хлопець мало не зірвав матч. Фото: AFP

Фінал жіночого чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Англії мало не було зірвано. Все через фаната, який підтримав Україну.

Хлопець вибіг на поле посеред матчу та зробив заяву, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що у фінальному матчі збірна Іспанії обіграла команду Англії з рахунком 1:0.

Ще є люди, які публічно виступають проти агресії Росії

У Сіднеї (Австралія) на 26-й хвилині матчу на поле вибіг уболівальник у футболці з гаслами на підтримку України.

На лицьовій стороні футболки було зображено російського президента Володимира Путіна в образі ідеолога нацизму Адольфа Гітлера та підпис "Stop putler". На спині була карта України та слова "Free Ukraine".

Порушник регламенту намагався підбігти до однієї з англійських футболісток, але його впіймали стюарди. Через цей інцидент матч перервали на кілька хвилин.

Зазначимо, що на чоловічому чемпіонаті світу-2022 у Катарі під час гри Португалія — Уругвай на полі з'явився вболівальник із посланням "Save Ukraine".

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Сергій Сидорчук пояснив причини сутички гравців "Динамо" та "Аріса" в Лізі конференцій.

Хосеп Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Кевіна Де Брюйне.

Мауріссіо Почеттіно розлютився на Михайла Мудрика: можна не чекати українця у старті.

Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле не допомогли: "ПСЖ" опустилося в середину турнірної таблиці.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко засудив окупантів за ракетний обстріл його рідного міста.