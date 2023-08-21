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Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии

21 августа 2023 06:41
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Миколенко может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии
Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал саудовский "Аль-Наср". Футболист может переехать в Эр-Рияд на этой неделе. 

Английский клуб получит за украинца солидное вознаграждение, сообщает Daily Mail

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Карьера 24-летнего Виталия Миколенко в ближайшее время резко изменится, поскольку молодой футболист заинтересовал известный клуб. Он может стать первым украинским игроком, который подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. 

Детали трансфера Миколенко 

"Аль-Наср" продолжает укреплять состав и планирует подписать еще несколько футболистов до закрытия летнего трансферного окна. Клуб, в котором выступает Криштиану Роналду, уже потратил на новичков почти 78 млн евро и не собирается останавливаться. 

Виталий Миколенко
Миколенко на поле. Фото: instagram.com/mikola_16/

Позиция левого защитника является одним из приоритетных вариантов для усиления в команде Луиша Каштру. "Аль-Наср" готов заплатить за Миколенко 25 млн евро. В Эр-Рияде хотят, чтобы молодой футболист как можно быстрее переехал в Саудовскую Аравию. В двух стартовых турах национального первенства "Аль-Наср" потерпел два поражения. 

"Эвертон" является аутсайдером английской Премьер-лиги. Команда Шона Дайча проиграла в обоих стартовых турах в английской Премьер-лиги. "Ириски" не могут забить уже в трех поединках подряд. 

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