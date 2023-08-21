Миколенко може стати одноклубником Роналду в Саудівській Аравії

Віталій Миколенко у "Евертоні". Фото: instagram.com/mikola_16/

Захисник збірної України Віталій Миколенко зацікавив саудівський "Аль-Наср". Футболіст може переїхати до Ер-Ріяду цього тижня.

Англійський клуб отримає за українця солідну винагороду, повідомляє Daily Mail.

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Кар'єра 24-річного Віталія Миколенка найближчим часом різко зміниться, бо молодий футболіст зацікавив відомий клуб. Він може стати першим українським гравцем, який підпише контракт із клубом із Саудівської Аравії.

Деталі трансферу Миколенко

"Аль-Наср" продовжує зміцнювати склад та планує підписати ще кілька футболістів до закриття літнього трансферного вікна. Клуб, у якому виступає Кріштіану Роналду, вже витратив на новачків майже 78 млн євро і не збирається зупинятися.

Миколенко на полі. Фото: instagram.com/mikola_16/

Позиція лівого захисника є одним із пріоритетних варіантів для посилення у команді Луїша Каштру. "Аль-Наср" готовий заплатити за Миколенка 25 млн євро. В Ер-Ріяді хочуть, щоб молодий футболіст якнайшвидше переїхав до Саудівської Аравії. У двох стартових турах національної першості "Аль-Наср" зазнав двох поразок.

"Евертон" є аутсайдером англійської Прем'єр-ліги. Команда Шона Дайча програла в обох стартових турах до англійської Прем'єр-ліги. "Іриски" не можуть забити вже у трьох поєдинках поспіль.

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