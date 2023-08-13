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Экс-тренер "Шахтера" "обвинил" новый клуб Трубина в "капающей крови украинских детей"

13 августа 2023 23:46
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Агабекян Карен
редактор
Экс-тренер "Шахтера" "обвинил" новый клуб Трубина в "капающей крови украинских детей"
Пауло Фонсека. Фото: Твиттер Фонсеки
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальские футбольные клубы несмотря на российскую военную агрессию в Украине пытаются работать с РФ. Те же "Бенфика" и "Брага" могут продать своих игроков в Россию.

В связи с этим к общественности через Твиттер обратился главный тренер французского "Лилля" Паулу Фонсека.

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Отметим, что Фонсека ранее тренировал "Брагу" и именно из нее перешел в "Шахтер" в 2016-м году.

Фонсека разочарован португальскими клубами

По словам Фонсеки, если итальянский "Сассуоло" не продал Рожериу в московский "Спартак" из-за войны в Украине, то "Бенфика" и "Брага" могут взять пример с них.

Отметим, что российские клубы интересуются Шикиньо из "Бенфики" и Витором Торменой из "Браги".

"Я знаю, что время проходит, и люди дома больше не слушают новости, связанные с войной в Украине, но каждый день Россия продолжает убивать людей и, прежде всего, невинных детей, возможно, некоторых из них дома во время просмотра футбольного матча.

Знаю лишь одно. Если "Бенфика" и моя "Брага" заключат соглашения с российскими клубами, эти деньги будут капать вместе с кровью ежедневно погибающих украинских детей. И многие из этих детей любили футбол", — написал Фонсека.

Также специалист напомним, что "Бенфика" с начала войны развернула кампанию с помощи украинцам, а теперь собирается торговать с россиянами.

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